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        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2025: Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, büro personeli, diyetisyen ve teknisyen gibi çeşitli branşlarda 15.342 yeni personel alınacak. Başvurular 2 Mayıs'ta başlayacak olup 8 Mayıs'ta sona erecek. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, kılavuz yayımlandı mı, branş ve kontenjan dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 14:14 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:14
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        Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Başvurular 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kılavuz yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı hakkında detaylar.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

        Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

        İlana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

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        BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR!

        Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı başvuruları 2 Mayıs'ta başlayacak ve 8 Mayıs'ta sona erecek.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulundu.

        Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        ''KPSS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Sağlık Bakanlığına yapılacak olan 15.342 sözleşmeli personel alımına yönelik teknik çalışma devam etmektedir. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte tercih süreci başlatılacaktır. Başvurular 8 Mayıs’ta sona erecek.''

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek.

        ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        ÖSYM KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bugün içerisinde erişime açılması ve tercihlerin alınmaya başlanması bekleniyor.

        ÖSYM DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylar da yer aldı.

        İşte, branş ve kontenjan dağılımı...

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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