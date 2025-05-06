Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, ebe, sağlık teknikeri, psikolog, büro personeli, diyetisyen, fizyoterapist ve teknisyen gibi branşlara alım yapılacak. Adaylara yol gösterecek olan KPSS-2025/4 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.342 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kontenjan dağılımı hakkında detaylar.