Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklandı mı?
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Kurban Bayramı yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Bu yıl ikramiyelere yüzde 33,33 oranında zam yapılmış ve böylece emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükselmişti. Yılın ikinci dini bayramına kısa süre kalırken Kurbam Bayramı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih araştırılmaya başlandı. 4A, 4B, 4C ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte konuya ilişkin son durum...
Yüzde 33,33’lük zam sonrası emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseldi. Böylece bu yıl emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere toplam 8 bin lira tutarında ikramiye ödemesi almaya hak kazandı. Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı 4A, 4B, 4C için ayrı ayrı sorgulanmaya başlandı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 takvimi ile ilgili Bakan Vedat Işıkhan açıklamaları ve SGK duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte detaylar…
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
Bu yıl emeklilerin ikramiyelerine yüzde 33,33 oranında zam yapıldı. Böylece emekli bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseldi.
Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz belli olmadı.
Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İkramiye ödemeleri, bayramdan önce hesaplara geçecek.
Buna göre, bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayramda olduğu gibi tahsis numarasına göre yapılacak.
Tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, ilerleyen günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.
4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi ile ilgili resmi açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR DA YARARLANIYOR
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin %75’i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise %50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni %25’inden yararlanacak.
Dul ve yetim maaşını %75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira alacak.
Dul maaşı olarak %50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira olarak ödenecek.
Ölüm aylığı alan ve %25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira ödenecek.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.