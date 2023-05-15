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Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hasta seçmene oylarını kullanabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlandığını bildirdi

Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi
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AA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı: "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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