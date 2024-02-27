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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi 2024: Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

        Başvurular sona erdi! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 23-27 Şubat tarihleri arasında tamamladı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin gerçekleşeceği tarihi gündemine aldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asil ve yedek aday listesi netlik kazanmış olacak. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:56 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:56
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        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 8 bin sürekli işçi alımı başvuruları, İŞKUR 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden tamamlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartları taşıyan adaylar, 23-27 Şubat tarihleri arasında başvurularını yaptı. Söz konusu tarihler arasında başvuruları yapan adaylar kura sonuçları için, Sağlık Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?" İşte 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekim tarihi...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

        Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

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        2024 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

        Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

        Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

        2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

        3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

        4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

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        5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

        6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

        7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

        8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

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        8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığa bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığa doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

        Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

        Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

        Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

        Elektrikçi (genel): 144

        Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

        İnşaat boyacısı/boyacı: 64

        Klinik destek elemanı: 600

        Güvenlik görevlisi: 3.250

        Marangoz: 32

        Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

        Oto elektrikçisi: 2

        Otomotiv kaportacısı: 2

        Temizlik görevlisi: 3.550

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ İLE BELİRLENECEK

        İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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