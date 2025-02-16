Sağlık Bakanlığı'ndan haberlere yanıt

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur.



➡️ 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır.… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) February 16, 2025

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"ÜZDÜĞÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

AK Parti milletvekili Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta Kırşehir'de bir açılışta yaptığı konuşmada "Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım; vatandaşa 'gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Sarıçam daha sonra yaptığı açıklamada şunları kaydetmişti:

Kamuoyuna Açıklamamdır



Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına… pic.twitter.com/hm1hORTELt — Ahmet Gökhan Sarıçam (@gokhansaricam) February 16, 2025

"Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar’daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..