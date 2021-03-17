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Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana karantina yok

Sağlık Bakanlığı, 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Rehbere göre, aşılama sonrası; daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana karantina yok - Haberler
Sağlık Bakanlığı rehberi güncelledi! 2 doz aşı olana karantina yok
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ne güncelleme geldi. Rehbere göre; aşılama sonrası; daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez."

G.AFRİKA İLE BREZİLYA VARYANTI TESPİT EDİLEN VAKALAR İLE TEMASLILARA KARANTİNA UYGULANACAK

Öte yandan rehbere göre, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır.

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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