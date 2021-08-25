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Sağlık çalışanlarına korkunç şiddet! 0:00 / 0:00

İHA

Kentte özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası H.Ç., akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine hastaneye gelen H.Ç.'nin akrabaları, gözyaşı döküp feryat etti.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra hastane çalışanlarıyla tartışmaya başlayan H.Ç.'nin akrabaları, doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darbetti. Olayın ardından şahıslar bölgeden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Öte yandan, şahısların sağlık çalışanlarını darbetme anları hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, hastane girişinde sağlık çalışanlarını darbeden şahısları, çevredekiler sakinleştirmeye çalışıyor.

Daha sonra saldırganların elinden kurtulan 3 sağlık çalışanı hastanenin arkasına doğru kaçmaya çalışırken, şüpheliler onları kovalıyor.