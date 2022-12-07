Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı

Türkiye'de sağlık harcamaları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon liraya çıktı

Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı
Sağlık harcamaları 2021'de 354 milyar liraya yaklaştı
0:00 / 0:00
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, toplam sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 249 milyar 932 milyon liradan 353 milyar 941 milyon liraya yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 41,5 artışla 280 milyar 220 milyon liraya ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması da yüzde 42,1'lik artışla 73 milyar 721 milyon lira olarak hesaplandı.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021'de Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 47,2, merkezi devlet yüzde 31,4, hane halkları yüzde 15,9, sigorta şirketleri yüzde 2,6, hane halklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,3, mahalli idareler yüzde 0,6'lık paya sahip oldu.

23 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI

Cari sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 330 milyar 928 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 36,4 artışla 23 milyar 13 milyon liraya ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içinde en büyük payı 2021 yılında yüzde 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar, yüzde 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2020'de 2 bin 997 lira iken 2021'de yüzde 40,3 artarak 4 bin 206 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2020'de yüzde 5 iken 2021'de yüzde 4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021'de yüzde 15,9 oldu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Domuz gribi belirtileri nelerdir, Türkiye'de var mı? Domuz gribi nedir, nasıl anlaşılır?
SAĞLIK Domuz gribi belirtileri nelerdir?
Almanya'da virüs salgını çocuk hastanelerinin yoğun bakım ünitelerini doldurdu
SAĞLIK Almanya'da virüs salgını çocuk hastanelerinin yoğun ...
21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla yağlara sağlıklı yöntemle meydan okuyun!
SAĞLIK 21 gün şekersiz beslenme ile dengeli yaşam! Fazla ...
Alzheimer ve demansa son vererek hafızanızı zehir gibi yapacak! Ömür boyu beyninizi korumanın en sağlıklı yolu
SAĞLIK Bu besinler alzheimer ve demansa iyi geliyor!
Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları yaşıyorsanız dikkat! Demir yönünden zengin besinler anemiye geçit vermiyor
SAĞLIK Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrıları ...
Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal çözümlerle boğaz yanmalarına son
SAĞLIK Bu belirtiler varsa dikkat! Farenjite iyi gelen doğal ...
ŞİFALI İKİLİLERLE hastalıklara savaş açın: Grip, boğaz ağrısı, öksürük ve soğuk algınlığına son
SAĞLIK ŞİFALI İKİLİLERLE hastalıklara savaş açın: Grip, ...
Kalp hızını düşürüyor ve stresi azaltıyor! Uyku kalitesini artırarak sakinleştiren mucize yöntem: 4-7-8 tekniği
SAĞLIK Kalp hızını düşürüyor, stresi azaltıyor! Uyku ...
Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanserine son! İşte bağırsakları çalıştırarak tertemiz yapan mucize besinler
SAĞLIK Kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve kolon ...
Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor
SAĞLIK Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.