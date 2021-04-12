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HaberlerGündem3. SayfaSağlık kontrolünde 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi öldü
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Sağlık kontrolünde 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi öldü

Zonguldak Alaplı'da, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede kaçmak isterken 3'üncü kattan atlayıp, ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi Özkan Ö. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sağlık kontrolünde 3. kattan atlayan hırsızlık şüphelisi öldü
DHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sağlık kontrolü sırasında hastanenin 3'üncü katından atlayan hırsızlık şüphelisi Özkan Ö. (33) hayatını kaybetti.

Olay, 6 Nisan'da Alaplı Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan Özkan Ö., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Doktor kontrolü sırasında kaçan Özkan Ö., hastanenin 3'üncü katına çıktı. Özkan Ö., hastanenin 3'üncü katındaki pencereyi açıp, atladı.

Beton zemine düşen Özkan Ö., ağır yaralandı. Sağlık görevlilerin müdahalede bulunduğu yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne buradan da Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Özkan Ö., dün yaşamını yitirdi.

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