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Sağlık sektöründe çığır açacak buluş
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Sağlık sektöründe çığır açacak buluş!

İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi

24.08.2018 - 11:59 | Güncelleme: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi.

BİRKAÇ DAKİKA İÇERİSİNDE TANI KONULACAK

AA'nın haberine göre; Girişimci Dr. Asiye Karakullukçu, enfeksiyon hastalıklarının tanısı için biyosensör teknolojisiyle geliştirilmiş hızlı tanı cihazı tasarladı. Dr. Karakullukçu’nun buluşu ile birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabilecek.

HASTANE ENFEKSİYONU DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜLKENİN SORUNU

Karakullukçu, ürünü ticarileştirme amacıyla İTÜ ARI Teknokent’te Aksense firmasını kurduğunu belirterek, aynı zamanda bu alanda doktora çalışması da yaptığını söyledi.

Sadece Türkiye’nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Karakullukçu, "Hastanelerde her yıl binlerce insanın enfeksiyon nedeniyle ölmesinin en önemli nedenlerinden biri de tanının geç konulmasıdır. İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensor ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için herkesin kolayca kullanabileceği elde taşınabilir bir tanı cihazı üretmek. Hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını kısa sürede anlayabileceğiz" bilgilerini verdi.

YATIRIM DESTEĞİ BEKLİYOR

Yatırım desteği beklediklerini belirten Karakullukçu, “Eğer iyi bir yatırım bulursak ana hedefimiz ürünü sağlık sektörüne sunmak. Böylece laboratuvar ortamına gitmeden hekimlerin hasta başında kullanabileceği, hastanın evde kendisinin de uygulayabileceği ürün olarak piyasaya çıkabilecek. Bunu aynı zamanda akıllı telefon uygulamaları ile destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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