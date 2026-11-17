Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı olarak hesap verebilirliği, şeffaflığı ve kamu kaynaklarının etkin kullanımını temel ilkeleri arasında gördüklerini anlatan Memişoğlu, bu doğrultuda Sayıştay denetimlerini, yönetim süreçlerini iyileştiren kıymetli bir rehber şeklinde tanımladıklarını belirtti.

Memişoğlu, Sayıştay denetim raporlarında belirtilen hususları titizlikle dikkate aldıklarını, kamu yararını ve hukuka bağlılığı her şeyin üzerinde tutarak, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini ifade etti. Bu kapsamda, Sayıştay Başkanlığının hazırladığı denetimlerde, 2023 Yılı Denetim Raporu'nda 19 olan bulgu sayısının, 2024'te 12'ye, 2025'te ise 8'e kadar düşürüldüğünü aktaran Memişoğlu, 2025 yılı denetim raporlarında yer verilen bulgulardaki tüm hususları yakından takip ederek, gerekli çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini bildirdi.

REKLAM

ŞEHİR HASTANELERİ ELEŞTİRİLERİNE AÇIKLAMA

Memişoğlu, fon soruşturmasında adı geçen Bakanlık bürokratı hakkındaki iddialara ilişkin, "Söz konusu iddialarla ilgili 15 Ekim 2026 tarihinde 3 müfettiş görevlendirilerek, o dönemlere ait inceleme başlatılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan inceleme halen devam etmektedir" dedi.

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilere de Memişoğlu, bu hastanelerin en üst düzeyde sağlık hizmetlerinin sunulduğu merkezler olduğunu belirtti. Memişoğlu, şehir hastanelerinin güçlü teknik altyapıları, ileri teknolojiye sahip tıbbi donanımları, yüksek hizmet kapasiteleri, modern ameliyathaneleri, yoğun bakımları, acil servisleri ve özellikle sağlık birimleriyle teşhis ve tedavinin tek çatı altında yürütüldüğü aynı zamanda araştırmaların da yapıldığı entegre sağlık merkezleri olduğunun altını çizdi.

REKLAM

"STANDARTLAR KARŞILANMADIĞINDA YAPTIRIMLARI UYGULUYORUZ"

Kamu-özel işbirliği projelerinde şehir hastanelerini inşa ederken, bu hastanelerin etkin biçimde işletilmesini de sözleşmeyle güvence altına aldıklarını aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu: "Yüklenici, bakım ve onarımdan temizlik ve güvenliğe kadar sözleşme kapsamındaki destek hizmetlerini uzun yıllar boyunca üstleniyor. Hastanelerimizin açılış günündeki hizmet standartlarını işletme süresi boyunca korumayı ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunmayı esas alıyoruz.

Yüklenicinin sunduğu hizmetleri belirlenen performans ölçütlerine göre düzenli denetliyoruz. Standartlar karşılanmadığında sözleşmede öngörülen yaptırımları uyguluyoruz. Bu modelde her yükümlülüğün bir takibi her aksaklığın bir bedeli var."

REKLAM

Memişoğlu, özel sektörün dinamizmini kamunun denetim gücüyle bir araya getirerek, aksaklıklara daha hızlı müdahale ettiklerini belirtti.

Kaynakları daha verimli kullandıklarını, bunun faydasını da vatandaşın gördüğünü söyleyen Memişoğlu, kamu-özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastanelerinin özellikle finansmanına ilişkin eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgiler bulunduğunu ifade etti.

Kamu-özel işbirliği kapsamında yapılan ödemelerin iki temel esasa dayandığını aktaran Memişoğlu, kullanım bedelinin hastanelerin inşası, modern sağlık altyapısının oluşturulması, tıbbi teknoloji yatırımları ve akıllı bina sistemleri için gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olduğunu söyledi.

REKLAM

Memişoğlu, Hizmet bedelinin ise görüntüleme, laboratuvar, bakım-onarım ve yemek gibi hastanelerin işleyişi için gerekli hizmetler karşılığında yapılan ödemelerden oluştuğunu belirterek, "Hastalarımız için yapılan tetkikler, hasta odalarının temizliği hatta hastalarımıza sunduğumuz yemek hizmeti için yaptığımız ödemelerin tamamını bir araya getirerek bu ödemeleri yalnızca müteahhide yapılan inşaat ödemesi gibi göstermek yanlıştır" diye konuştu.

Kamu-özel iş birliği kapsamında yapılan ödemelerin bütçe içindeki payının arttığına işaret eden Memişoğlu, "Kullanım bedeli ödemelerimizin Bakanlığımız bütçesi içerisindeki payı her yıl azalıyor. 2022'de yüzde 10,5 olan bu pay, 2025'te yüzde 5,5'e, 2026'da ise yüzde 4,6'ya düşüyor. 2027 için ise yüzde 4,2 olarak öngörüyoruz" dedi.

REKLAM

Şehir hastanelerinin sağlık hizmet sunumuna katkısına işaret eden Memişoğlu, toplam yatak kapasitesinin yüzde 17'si, muayenelerin yüzde 13'ü, ABC grubu ameliyatlarının ise yüzde 19'unun, bu hastaneler aracılığıyla yapıldığını bildirdi. Memişoğlu, bu rakamların şehir hastanelerinin özellikle ileri düzey sağlık hizmetleri ve tedavi süreçlerinde üstlendikleri stratejik rolü açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

"SAĞLIK İSTATİSTİK YILLIĞI TAKVİME GÖRE YAYINLANIYOR"

Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığının yayımlanmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Memişoğlu, şunları kaydetti: "Sağlık İstatistiği Yıllığı 'Resmi İstatistik Programı' kapsamında olup, 'Ulusal Veri Yayınlama Takvimine' göre yayımlanmaktadır. Bu takvim çerçevesinde, 30 Eylül 2026 tarihinde Sağlık İstatistikleri Yıllığı haber bülteni yayımlanmış olup, web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan yine belirlenen takvime uygun olarak her yılın aralık ayı sonunda '2025 Yılı Sağlık İstatistiği Yıllığı' yayımlanacaktır. Biz istatistik yıllığını takvimine göre yayınlıyoruz."

REKLAM

"DEPREM ÖNCESİNDEKİ ASM SAYIMIZI GEÇECEĞİZ"

Bakan Memişoğlu, 2002'de 72,5 yıl olan ortalama doğumda beklenen yaşam süresinin güçlü sağlık politikaları sayesinde 2025'te 78,5 yıl şeklinde gerçekleştiğini anlattı.

2023 yaşam süresi verilerinin düşüşündeki en büyük etkinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin olduğunu belirten Memişoğlu, bu yılın verilerini diğer yıllarla kıyaslamanın doğru olmayacağını dile getirdi.

Memişoğlu, milletvekilleri tarafından aile sağlığı merkezi sayısındaki yetersizliğin sorulması üzerine, şöyle yanıt verdi: "2025 verisine göre, Temmuz 2024'ten bugüne kadar 723 Aile Sağlığı Merkezini vatandaşımızın hizmetine sunduk. 372 Aile Sağlığı Merkezimizin ise inşaatı devam etmektedir. Böylece toplam kazandırdığımız ASM sayısı, 1095 olacaktır. Hatay'da, 2023 yılında meydana gelen depremlerden sonra 17 birinci basamak sağlık tesisi yaptık. 93 adet birinci basamak sağlık tesisimizin yatırımına devam ediyoruz. Kısa zamanda deprem öncesinde ASM sayımızı geçeceğiz, 40'ı aşkın ASM yapacağız."

REKLAM

Aile hekimlerinin sağlık taramaları için vatandaşları hastalanmadan aradığının altını çizen Memişoğlu, Bakanlık olarak sağlıklı yaşamı teşvik edecek bir politikayı sürdürdüklerini vurguladı.

Memişoğlu, anne ölümlerini önlemek ve her anne adayının sağlıklı gebelik ve doğum süreci geçirmesini sağlamanın temel öncelikleri arasında yer aldığına işaret ederek, "2025 yılının ilk 10 ayında 102 olan anne ölüm sayısı, bu yılın aynı döneminde 86'ya düştü. Riskli anne takibini başlattığımız için bu sayının gelecekte çok daha fazla düşeceğine eminim." dedi.

"8 AŞIMIZI YERLİ ÜRETECEĞİZ"

Aşı reddi ve HPV aşısı eleştirilerine yanıt veren Memişoğlu, "Aşı reddi oranları, gelişmiş ülkelerde yüzde 10 ila 20 bandında seyretmektedir. Ülkemizde ise bu oran yüzde 4-5 seviyesindedir. Aşı reddini engellemek ve aşı reddini azaltmak için 8 aşımızı yerli üreteceğiz, kısa sürede sözleşmelerini yapıp kendi aşısını üreten ve dünyaya ulaştıran ülke olacağız" diye konuştu.

REKLAM

Memişoğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verisine göre Türkiye'nin rahim ağzı (serviks) kanseri görülme sıklığı açısından "düşük sıklıkta vaka görülen" ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemizde serviks kanseri, kadınlarda en sık görülen onuncu kanser türüdür. Başlıca nedeni HPV enfeksiyonudur. En ileri metot olan Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) temelli HPV tarama programı dünyada ilk kez ülkemizde başlatılmış olup, başarıyla yürütülmektedir. Mobil araçlarla da HPV testi yapan bir ülkeyiz. Alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı bilim kurulunca HPV aşısının aşı takvimine alınmasıyla ilgili bilimsel değerlendirmeler ise devam etmektedir."

REKLAM

Bakan Memişoğlu, SMA ile ilgili evlilik öncesi ve Yenidoğan Tarama Programını yaptıklarını da söyleyerek, SGK tarafından 2 SMA ilacının bakanlığın bilim kurulunun da önerileri doğrultusunda ücretsiz karşılandığını belirtti.

Öte yandan Memişoğlu, SMA gibi nadir hastalıklarla ilgili TÜSEB'in yaptığı çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri ile Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketinin Sayıştay raporu kabul edildi.