Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet verecek olan "Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun" açılışı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı törenle yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, bu günün kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu belirtti.

Üç yıl önce hayatını kaybeden annesinin 32 yıl ilkokul öğretmenliği yaptığını aktaran Memişoğlu, annesi sayesinde bir öğretmenin hayatı boyunca ne kadar evladı olduğuna tanıklık ettiğini söyledi.

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Memişoğlu, öğretmenliğin de sağlık gibi duygu ve adanmışlık gerektirdiğini belirterek, her ikisinin de kutsal meslekler olduğunu dile getirdi.

24 SAAT KREŞ HİZMETİ

Sağlık Bakanlığının en çok kadın personel sayısına sahip bakanlıklardan olduğuna işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti: "Gece nöbetçisiniz çocuğunuz nerede diye merak etmeyeceksiniz. Hastaneye gelirken çocuğunuz da yanınızda olacak ve burada en iyi şartlarda eğitimini alacak bakımı da yapılacak. 0-6 yaş ile ilgili bütün hastanelerimizde, büyük hastanelerimizde inşallah 24 saat kreş hizmeti ile anaokulu hizmetlerini vereceğimiz yapılanmaya giriyoruz. Şimdiye kadar 7 tane böyle merkezi açtık. Bunun sayıları arttıkça da hem personelimiz çocuğunun nerede olduğunu bilecek hem de çocuğuna yakın ortamlarda çalışarak ona istediği zaman ulaşabilecek."

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Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" protokolü ile geçen yıl 3 bin okulda 800 binin üzerinde çocuğa sağlık eğitimi verildiğini bildirdi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ise 17 farklı branşta hizmet sunulduğunu ifade eden Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokolle bu merkezlerde aile desteği de verildiğini belirtti.

Memişoğlu, yürütülen çalışmalarla çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini vurgulayarak, velilerden de çocukların yanında sigara içmemelerini istedi.

"ÇOCUKLARINIZLA GÜZEL ANILAR BİRİKTİRMEYE DAHA ÇOK FIRSAT BULACAKSINIZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Öğretmenler Günü'nde Yenimahalle'de bir anaokulunun kapılarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Açılışı yapılan anaokulunun, sağlık çalışanlarının çocuklarına ebeveynlerine yakın, güvenli ve şefkatli bir ortamda büyüme imkanı sunacağını belirten Göktaş, "Bu yakınlık günlük hayatınızı da kolaylaştıracak, yolda geçen zamanınızı azaltacak. Böylece çocuklarınızla sohbet etmeye, birlikte vakit geçirmeye ve güzel anılar biriktirmeye daha çok fırsat bulacaksınız" dedi.

Göktaş, bir anne ve babanın çalışırken çocuğunun güvende olduğunu bilmesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, Bakanlık olarak her ailenin bu güveni ve huzuru yaşaması amacıyla Kreş Seferberliğini başlattıklarını anlattı.

"7/24 AÇILABİLECEK KREŞLER HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK"

Kamu kurumlarında çocuk bakımevi açılmasını kolaylaştırmak için gerekli asgari çocuk sayısını 50'den 30'a düşürdüklerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti: "Bir kreşin nerede açıldığı kadar kapısını hangi saatte açtığı da çalışan anne babalar için önemli. Bu yüzden 7/24 açılabilecek kreşler hayata geçirmiş olduk. Bugün ülke genelinde Bakanlığımızın denetiminde 2 bin 291 özel kreş ve gündüz bakımevi bulunmakta."

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Göktaş, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulu da bu çalışmamızın en kıymetli örneklerinden olacak" dedi.

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Sağlık Yuvam Yenimahalle Anaokulunun açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

Bakanlar, daha sonra ise anaokulu içerisinde gezerek çocuklarla ilgilendi, yetkililerden bilgi aldı.