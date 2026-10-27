Bakan Memişoğlu: Tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir süreç başlatıyoruz

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemin başlatıldığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonumuzu, sağlıkta dijitalleşme adımlarıyla güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Yeni yönetmelik ile büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesi bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital ortama taşıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız, cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS koduyla işlemlerini sağlık tesisindeki yetkili personel eşliğinde kolayca tamamlayabilecek. Ülkemiz, aziz milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.