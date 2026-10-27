Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: Tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir süreç başlatıyoruz

        Bakan Memişoğlu: Tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir süreç başlatıyoruz

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemin başlatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir süreç başlatıyoruz"

        Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemin başlatıldığını bildirdi.

        Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonumuzu, sağlıkta dijitalleşme adımlarıyla güçlendirmeye devam ediyoruz. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik ile tıbbi müdahale süreçlerinde yepyeni bir dönemi başlatıyoruz. Yeni yönetmelik ile büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler ve anestezi uygulamaları öncesi bilgilendirilmiş rıza formlarını dijital ortama taşıyoruz. Vatandaşlarımız kendilerine sunulan onam formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını beyan edebilecek. Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken vatandaşlarımız, cep telefonlarına gelen tek kullanımlık SMS koduyla işlemlerini sağlık tesisindeki yetkili personel eşliğinde kolayca tamamlayabilecek. Ülkemiz, aziz milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı'nın üzerini yağmur bulutları kapladı

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz'ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz'dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.(İHA)

        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        Derbiyi izlerken hortuma yakalandılar!
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Kardeşinin evine gitti! Emekli polisin kanlı arazi kavgası
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        10 yıl sonra ağlatan kader! Biri sıkıştırdı öteki ezdi
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Güzellik kraliçesinden suçlama
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        Kazanan da kaybeden de borsada kayıp
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        230 bin liralık telefonda şikayetler artıyor
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Ara Seçimler öncesi anketlerden Trump'a kötü haber
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayıp çift aranıyordu... Uçurumdan ses geldi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Kayseri'de robot MEGA esnafı denetledi
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Borsa İstanbul'dan Tera Portföy kararı
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        Ballon d'Or'un sahibi Harry Kane!
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        "F.Bahçe'de radikal kararlar alınmalı"
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadından tornavidalı intikam
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        Aşklarını kanıtlayan fotoğraflar çıktı
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"
        "Maç ilk yarıda bitebilirdi"