Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Arıca, çocukların omega-3 düzeylerinin ölçülebildiğini ve son araştırmalarda her 3 çocuktan 2'sinde omega-3 yetersizliği tespit edildiğini söyledi.

Dünyada kişi başına yıllık balık tüketiminin 21 kilogram, Türkiye'de ise 7,7 kilogram olduğunu belirten Arıca, Türkiye'deki tüketimin dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyinde kaldığını kaydetti.

Balık yağlarının sindirim sistemi yoluyla karaciğere ulaştığını, buradan da yağ dokusu, kalp, beyin ve göz üzerinde etkili olduğunu anlatan Arıca, omega-3'ün yetersiz alınmasının çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini ifade etti.

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Ayrıca, omega-3 eksikliğinin kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, nörogelişimsel sorunlar, hafıza ve dikkat sorunları ile bazı göz hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirtti.

"BALIK YAĞI VE KOLİN İÇERİĞİ YÜKSEK YUMURTA SARISINI BİRLİKTE ALMAK ÖNEMLİ"

Omega-3'ün beyin ve göz dokusuna etkisinin artırılmasında kolin içeren besinlerin de önemli olduğunu vurgulayan Arıca, bu besinlerin başında yumurta sarısının geldiğini kaydetti.

Arıca, "Yumurta sarısı ve balık yağını beraber aldığımız zaman beyin ve göz dokusuna çok yüksek düzeyde omega-3 sağlayabiliyoruz. Bunun için balık yağı ve yumurta sarısını birlikte almak önemli" dedi.

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Haftada 2 öğün balık tüketemeyen çocuklarda omega-3 takviyelerinin değerlendirilebileceğini belirten Arıca, "Haftada 2 öğün balık tüketemiyorsak mecburen besin takviyelerinden, özellikle kolin içeren balık yağlarından yararlanmalıyız ki beyin ve göz dokusuna geçiş daha fazla olsun. Balık yağı ve omega-3'ün kolinle birlikte alınması çocuklarda dikkat, hafıza ve odaklanmayı artırıyor. Uykuya daha rahat geçişi sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve nörogelişimsel desteği artırıyor." ifadelerini kullandı.

"HER BALIK YAĞI ÜRÜNÜ TÜKETİLMEZ"

Balık yağı takviyesi seçiminde ürünün içeriği, üretim koşulları ve güvenilirliğinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Arıca, uluslararası sertifikalara sahip ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

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Özellikle IFOS gibi uluslararası sertifikaların önemine işaret eden Arıca, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi ve oksijenle temas sonucu oluşabilecek bozulmalara karşı koruyucu özellikler taşıması gerektiğini söyledi.

Balık yağlarının Avrupa standartlarına uygunluğunun yanı sıra koku, renk ve oksidasyon durumunun da değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Arıca, "Özellikle kötü kokan, rengi bozulan, okside olan balık yağlarını tercih etmemek lazım. Balık yağının içinde kolin varsa beyin ve göze geçiş daha fazla olacaktır. Onun için her balık yağı ürünü tüketilmez" diye konuştu.

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Omega-3 alımında günlük miktarın da önemli olduğunu dile getiren Arıca, Dünya Sağlık Örgütünün sağlıklı çocuklarda destekleyici olarak günlük DHA ve EPA toplamının en az 250 miligram olmasını önerdiğini aktardı.

Arıca, haftada 2 öğün yağlı balık tüketimiyle bu miktara ulaşılabileceğini, balık tüketemeyen çocuklarda ise takviye ihtiyacının hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Balık yağı takviyelerinin gereğinden fazla kullanılmasının bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Arıca, aşırı tüketimin mide ve bağırsak rahatsızlıkları, yağlı dışkılama ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Çocukların beslenmesinde omega-3 bakımından zengin ve cıva düzeyi düşük balıkların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Arıca, ailelere şu tavsiyelerde bulundu: "Özellikle tercih ettiğimiz balıklar yağlı balıklar olacak. Cıva düzeyi düşük olan balıklar olacak. Omega-3 içeriği yüksek olan somon, sardalya, hamsi gibi balıkları tercih etmeliyiz. Ailelere tavsiyemiz, çocuklarına 1 yaşından itibaren haftada en az 2 kez yağlı balık yedirmeleridir. Bunu tüketemiyorsak uygun şartlarda üretilmiş, kolin içeriği yüksek olan omega-3 balık yağı takviyelerini kullanmamız gerekmektedir."