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        Haberler Sağlık Ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılacak

        Ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılacak

        Sağlık Bakanlığı, tütünle mücadele kapsamında, 12-18 yaş grubundaki ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma polikliniklerini yaygınlaştırarak bu grupların sigarayı bırakma hizmetlerine erişimini artırmayı hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılacak

        2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, bağımlılıkla mücadele hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi geliştirilerek bu hizmetlere erişim artırılacak.

        12-18 yaş grubundaki ergenlere ve gebelere yönelik sigara bırakma poliklinikleri yaygınlaştırılacak. Bu gruplar dışındaki tütün bağımlılarına yönelik ise sigara bırakma tedavisinde kullanılan farmakolojik tedavilere erişimin ve bu tedavilerin polikliniklerde sürekliliğinin sağlanması amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacak.

        Bağımlılıkla mücadelede hizmet veren sağlık kuruluşlarının bilinirliğini artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek.

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        TEDAVİ, REHABİLİTASYON VE SOSYAL UYUM HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLECEK

        Bağımlı bireylerin tespit edilerek tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum ve ihtiyaç duydukları diğer hizmetlere yönlendirildiği, ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlandığı hizmet modeli iller genelinde yaygınlaştırılacak.

        Yüz yüze bağımlılık danışmanlığı hizmeti veren merkezlerin sayısı ve sunulan hizmetlerin kalitesi artırılacak.

        İllerde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bölge toplantıları düzenlenerek kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eş güdüm sağlanacak.

        Bağımlılık danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personele çevrim içi ve yüz yüze eğitimler verilecek. Farklı bağımlılık türlerine yönelik klinik rehberler hazırlanacak.

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        81 İLDE BAĞIMLILIK ARINDIRMA HİZMETİ VERİLİYOR

        Programda yer alan bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinde yataklı veya ayaktan bağımlılık arındırma hizmeti sunuluyor.

        Eylül 2026 sonu itibarıyla 1375 yatak kapasiteli 50 yetişkin bağımlılık arındırma merkezi ile 249 yatak kapasiteli 15 çocuk ve ergen bağımlılık arındırma merkezi hizmet veriyor.

        Ayaktan hizmet sunan 70 yetişkin bağımlılık arındırma merkezi ile 11 çocuk ve ergen bağımlılık arındırma merkezi de faaliyetlerini sürdürüyor.

        Rehabilitasyon hizmetleri kapsamında ise 5 yataklı Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi (BAHAR) ile ayaktan hizmet veren 18 rehabilitasyon merkezi çalışmalarına devam ediyor.

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