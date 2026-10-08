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        Haberler Sağlık Evcil hayvanlarla yaşamda insan ve hayvan sağlığına yönelik teknolojik çözümler

        Evcil hayvanlarla yaşamda insan ve hayvan sağlığına yönelik teknolojik çözümler

        Türkiye'de yaklaşık 5 milyon evcil kedi ve 1.5 milyon evcil köpek bulunurken, evcil hayvanlarla aynı evi paylaşanların gündeminde beslenme ve su takibinin yanı sıra hava kalitesi, tüy ve yaşam alanlarının temizliği de yer alıyor. Beko, insan ve hayvan sağlığı açısından önem taşıyan bu ihtiyaçlara yönelik beş yeni ürününü tanıttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 18:09 Güncelleme:
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        Evcil hayvanlarla yaşamda insan ve hayvan sağlığına yönelik teknolojik çözümler

        Evcil hayvanlarla aynı evi paylaşmak, hayvanların günlük bakımının yanı sıra ortak yaşam alanlarının temizliği ve hava kalitesi gibi ihtiyaçları da gündeme getiriyor. Beko, bu ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği akıllı mama ve su kabı, hava temizleyici, robot süpürge ve tüy toplama teknolojili kurutma makinesini tanıttı.

        TÜRKİYE'DE 5 MİLYON EVCİL KEDİ, 1.5 MİLYON EVCİL KÖPEK VAR

        Araştırmalar, Türkiye’de yaklaşık 5 milyon evcil kedi ve 1.5 milyon evcil köpek bulunduğunu, evcil hayvanların sahiplerinin yaklaşık yüzde 40’ının ise birden fazla evcil dostuyla yaşadığını gösteriyor. Verilere göre, Türkiye’de evcil dostlara özel mama dışındaki ürünlerin perakende satışlarının 2026 yılı sonunda 18 milyar TL’yi aşması bekleniyor. Bu tablolar, bu alanda bakıma yönelik ihtiyaçların hem ölçeğine hem de çeşitliliğine işaret ediyor.

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        “Birlikte Yaşamanın Teknolojisi” temasıyla Abdülmecid Efendi Korusu'nda düzenlenen etkinlikte, evcil hayvanlarla birlikte yaşamın günlük bakım ve teknoloji boyutunun yanı sıra insan ve hayvan sağlığı açısından da değerlendirmeler yapıldı.

        Etkinlik kapsamında Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Betül Büyüktiryaki ve VetAmerikan Başhekimi Uzman Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp panelde bir araya geldi.

        EVCİL HAYVANLARIN BESLENMESİ UZAKTAN TAKİP EDİLEBİLİYOR

        Beko Akıllı Evcil Hayvan Mama Kabı, HomeDirect uygulaması üzerinden beslenme saatleri ile porsiyonların planlanmasına ve planlanan ve gerçekleşen beslemelerin takip edilmesine olanak sağlıyor.

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        Hareket algılama ve gece görüşü özelliğine sahip 3 MP/2K çözünürlüklü kamera, beslenme alanının uzaktan izlenmesini sağlıyor. Mama miktarı azaldığında veya güç kesintisi yaşandığında kullanıcıya bildirim gönderiliyor.

        6 litre kapasiteye sahip cihazda mamanın sunulduğu bölümde gıda sınıfı SUS 304 paslanmaz çelik kullanılıyor. Yedek pil sistemi sayesinde elektrik kesintilerinde önceden tanımlanan besleme programı devam ediyor.

        SU TÜKETİMİNİN TAKİBİ DE MÜMKÜN

        3 litre kapasiteye sahip Beko Akıllı Evcil Hayvan Su Kabı; sensörlü, aralıklı, sürekli ve akıllı olmak üzere dört farklı su dağıtım modu sunuyor.

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        Filtreleme sistemiyle evcil hayvanların temiz suya erişimini kolaylaştıran cihazın su seviyesi ve durumu HomeDirect uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Temizlik ve filtre değişimi için hatırlatmalar oluşturulabiliyor.

        Cihazda suyun sunulduğu yüzeyde gıda sınıfı SUS 304 paslanmaz çelik kullanılıyor. Su ve elektriğin ayrı tasarlandığı ürün, su azaldığında otomatik olarak kapanıyor.

        EVCİL HAYVANLARLA PAYLAŞILAN ORTAMIN HAVASINA YÖNELİK ÇÖZÜM

        Beko Havamis BK APP 600 H13 Hava Temizleyici, karbon ve HEPA13 filtrelerinin yanı sıra evcil hayvanlara özel filtre ve evcil hayvan moduna sahip.

        Karbon filtre kokuların azaltılmasına, HEPA13 filtre ise havadaki toz, polen ve alerjen benzeri hava kaynaklı kirleticilerin filtrelenmesine yardımcı oluyor. Evcil hayvan filtresi de tüylerin filtre yüzeyine tutunmasını sağlıyor.

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        PM2.5 toz ve VOC koku sensörleriyle ortam havasını sürekli analiz eden cihaz, sensörlerin algıladığı koku ve partikül yoğunluğuna göre çalışma hızını otomatik olarak ayarlıyor.

        Saatte 600 metreküp temiz hava dağıtım değerine sahip cihaz, 200 metrekareye kadar alanlarda kullanılabiliyor. Hava kalitesi ve filtre durumu HomeDirect uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

        TÜY VE EVCİL HAYVAN ATIĞINA YÖNELİK TEMİZLİK ÖZELLİKLERİ

        Beko Robo-X Pro, 26 bin Pa emiş gücünü saç ve tüy dolaşmasını azaltan TangleSafe teknolojisine sahip dolaşma önleyici çift fırçayla bir araya getiriyor.

        Yapay zeka destekli algılama sistemiyle ıslak lekeleri tespit eden cihaz, ilgili alana özel temizlik yapıyor. Evcil hayvan atığını algıladığında ise ilgili bölgeyi tamamen pas geçiyor.

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        Robotun mopları 80 dereceye kadar sıcak suyla yıkanabiliyor. Kamera sistemi sayesinde kullanıcılar robotu uzaktan yönlendirebiliyor, evcil hayvanlarını görebiliyor ve onlarla sesli iletişim kurabiliyor.

        Beko'nun tüy toplama teknolojisine sahip kurutma makinelerinde ise kıyafetlere tutunan tüy ve havların giderilmesine yönelik özel bir program bulunuyor. Program sırasında kıyafetler kontrollü biçimde nemlendirilip kurutuluyor; kumaşa tutunan tüy ve havların ayrılarak filtrede toplanması sağlanıyor.

        Ürünler 11 ve 12 kilogram kapasiteli iki seçenekle sunuluyor.

        Beko'nun evcil hayvanlarla yaşamı kolaylaştırmaya yönelik ürünlerinde 7-15 Ekim tarihleri arasında çeşitli oranlarda indirim uygulanacak. Satın alınan her pet ürünü için hayvan barınaklarına; hayvanların sağlığı, korunması ve sahiplendirilmesi projelerine de bağış yapılacağı açıklandı.

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        #KEDİ
        #Köpek
        #evcil hayvan
        #haberler
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