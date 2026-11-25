Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji​​​​​​​ Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Özgür Günal, düzenlediği basın toplantısında, 18-24 Kasım tarihlerinin dünyada Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası olarak belirlendiğini hatırlattı.

Antibiyotiklerin özellikle mikropların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ajanlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günal, "Ancak bunların doğru kullanılması, zamanında ve doğru sürede kullanılması tedavi başarımızı artırıp ilaçları uzun süre güvenli kullanmamızı sağlayan etmenler. Ancak uygunsuz durumlarda özellikle bakteriyel enfeksiyonların neden olmadığı başta viral enfeksiyonlar olmak üzere böyle durumlarda kullanıldığında ya da yeterli dozda ve yeterli süre kullanılmadığında zaman içinde bizi hastalandıran mikroorganizmalar bu antibiyotiklere karşı direnç kazanabiliyorlar. Bunun sonucunda da normalde tedavi edilebilir bir enfeksiyon hastalığı dirençli olduğu için maalesef antibiyotiklerin pek çoğu bu tedavide yetersiz kalıyor." diye konuştu.

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DAHA CİDDİ, DAHA KUVVETLİ ANTİBİYOTİKLER KULLANMAK GEREKEBİLİYOR

Hastaların bu durumlarda daha ciddi, daha kuvvetli, çoğu zaman damardan kullanılabilen ve hastaneye yatmayı gerektiren antibiyotikleri kullanmak zorunda kaldığına işaret eden Prof. Dr. Günal, şunları kaydetti: "Bu sorun aslında giderek de büyümekte. Bu açıdan tabii bakıldığında halkımıza, tüm sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmekte. Çünkü özellikle gereksiz antibiyotik tüketimi hem hasta talebiyle bazen de hekimler açısından biraz dikkatsiz olduğu durumlarda verilebiliyor. O yüzden hekimlerin de bu konuya çok dikkat etmesi bizim için çok önemli. Gerektiği durumlarda, gerektiği dozda ve gerektiği sürede antibiyotik kullanımını herkes açısından önemlidir. Bu tabii insanlar açısından önemliyken tek sağlık kavramı içinde hem çevre sağlığı hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığını hep birlikte etkiliyor. Çünkü antibiyotiklerin biliyorsunuz hem tarımda hem de hayvancılık sektöründe de kullandığını bilmekteyiz. Bunların da uygun ve düzenli, kontrollü şekilde kullanılmaması maalesef gıdalarla bizi de etkilediği için antibiyotik direncini hepimiz açısından sorunlu hale getiriyor."

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Prof. Dr. Günal, tek sağlık kavramı adı altında antibiyotiklerin gerektiği zaman, gerektiği dozda ve sürelerde kullanılmasına özen gösterip antibiyotik direncinden korunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu​​​​​​​ sözlerine ekledi.