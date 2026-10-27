Hayatlar farklı, hedef ortak: Gençlerin hayalleri için koşacaklar

1 Kasım'da düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu, bu yıl da sporun, dayanışmanın ve iyiliğin buluşma noktası olacak. TOG için koşmaya hazırlanan Çiçek Şensoy ve İdil Gazioğlu, azim, kararlılık ve mücadeleyle şekillenen yaşam hikâyelerini gençlerin geleceğine destek olmak için aynı parkura taşıyacak.

Biri 80'li yaşlarında yarışlara katılan bir milli atlet, diğeri yaşadığı zorlu bir dönemin ardından sporla yeni bir başlangıç yapan bir anne. İki farklı yaşam yolculuğunun buluştuğu ortak nokta ise insanın kendi potansiyeline inanması ve hedeflerinden vazgeçmemesi.

Gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal sorunlara çözüm üretmesini destekleyen TOG, İstanbul Maratonu aracılığıyla bu dayanışmayı daha da büyütmeyi hedefliyor.

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ÇİÇEK ŞENSOY: HAYALLERİN VE HEDEFLERİN YAŞI YOK

Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörü olarak tanınan milli atlet Çiçek Şensoy, 80'li yaşlarında da sporla iç içe yaşamını sürdürüyor. Uzun yıllara yayılan atletizm kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan Şensoy, ilerleyen yaşına rağmen yarışlara katılmaya ve yeni hedefler belirlemeye devam ediyor.

Onun hikâyesi, sporun yalnızca gençlik yıllarına ait bir uğraş olmadığını, yaşam boyu sürdürülebilecek bir tutku olduğunu gösteriyor. Yıllar boyunca pistlerde edindiği deneyimleriyle farklı kuşaklara ilham veren Şensoy, bu kez gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine destek olmak için İstanbul Maratonu'nun heyecanını paylaşmaya hazırlanıyor.

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İDİL GAZİOĞLU: YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL

Hayatında karşılaştığı sağlık sorunlarının ardından sporla yeni bir yolculuğa başlayan İdil Gazioğlu, kararlılığı ve azmiyle dikkat çeken bir başka isim. Sporu yaşamının önemli bir parçası hâline getiren Gazioğlu, oğluyla birlikte Ironman yarışını tamamlayarak kişisel hedeflerinden birini gerçeğe dönüştürdü.

Gazioğlu'nun hikâyesi, zorluklarla karşılaşıldığında yeniden başlamanın ve yeni hedefler belirlemenin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Kendi yaşamındaki dönüşümden güç alan Gazioğlu, İstanbul Maratonu'nda atacağı adımlarla gençlerin de kendi yollarını çizme cesaretine destek olmayı amaçlıyor.

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HER ADIM GENÇLERİN YARININA DESTEK

2002 yılından bu yana gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal yaşama katılmalarını ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini destekleyen TOG, İstanbul Maratonu'nda da iyilik peşinde koşmaya devam ediyor.

Eğitimden ekolojiye, insan haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten Toplum Gönüllüsü gençler, geliştirdikleri projelerle yaşadıkları çevrelerde toplumsal fayda yaratıyor.

TOG'un 2009 yılından bu yana maratonlar kapsamında yürüttüğü bağış kampanyaları sayesinde 36 bini aşkın gencin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımı ve projeleri desteklendi.

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1 Kasım'da gerçekleşecek İstanbul Maratonu'nda TOG adına koşacak gönüllüler, oluşturdukları bağış kampanyalarıyla gençlerin projelerine kaynak yaratılmasına katkıda bulunacak. 19 Ekim'de başlayacak bağış kampanyaları 16 Kasım'a kadar devam edecek.

Maraton kapsamında TOG'a destek olmak isteyenler, www.tog.org.tr/iyilik-pesinde-kos adresinden bilgi alabilecek.