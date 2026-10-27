Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Hayatlar farklı, hedef ortak: Gençlerin hayalleri için koşacaklar

        Hayatlar farklı, hedef ortak: Gençlerin hayalleri için koşacaklar

        Milli atlet Çiçek Şensoy ve sporla hayatında yeni bir sayfa açan İdil Gazioğlu, 1 Kasım İstanbul Maratonu'nda Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Farklı kuşaklardan gelen, birbirinden farklı yaşam deneyimlerine sahip iki ismin ortak hedefi ise gençlerin hayallerine ve toplumsal değişim yaratma yolculuklarına destek olmak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ekim 2026 - 17:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hayatlar farklı, hedef ortak: Gençlerin hayalleri için koşacaklar

        1 Kasım'da düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu, bu yıl da sporun, dayanışmanın ve iyiliğin buluşma noktası olacak. TOG için koşmaya hazırlanan Çiçek Şensoy ve İdil Gazioğlu, azim, kararlılık ve mücadeleyle şekillenen yaşam hikâyelerini gençlerin geleceğine destek olmak için aynı parkura taşıyacak.

        Biri 80'li yaşlarında yarışlara katılan bir milli atlet, diğeri yaşadığı zorlu bir dönemin ardından sporla yeni bir başlangıç yapan bir anne. İki farklı yaşam yolculuğunun buluştuğu ortak nokta ise insanın kendi potansiyeline inanması ve hedeflerinden vazgeçmemesi.

        Gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal sorunlara çözüm üretmesini destekleyen TOG, İstanbul Maratonu aracılığıyla bu dayanışmayı daha da büyütmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        ÇİÇEK ŞENSOY: HAYALLERİN VE HEDEFLERİN YAŞI YOK

        Türkiye'nin ilk kadrolu kadın atletizm antrenörü olarak tanınan milli atlet Çiçek Şensoy, 80'li yaşlarında da sporla iç içe yaşamını sürdürüyor. Uzun yıllara yayılan atletizm kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan Şensoy, ilerleyen yaşına rağmen yarışlara katılmaya ve yeni hedefler belirlemeye devam ediyor.

        Onun hikâyesi, sporun yalnızca gençlik yıllarına ait bir uğraş olmadığını, yaşam boyu sürdürülebilecek bir tutku olduğunu gösteriyor. Yıllar boyunca pistlerde edindiği deneyimleriyle farklı kuşaklara ilham veren Şensoy, bu kez gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine destek olmak için İstanbul Maratonu'nun heyecanını paylaşmaya hazırlanıyor.

        REKLAM

        İDİL GAZİOĞLU: YENİDEN BAŞLAMAK İÇİN HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİL

        Hayatında karşılaştığı sağlık sorunlarının ardından sporla yeni bir yolculuğa başlayan İdil Gazioğlu, kararlılığı ve azmiyle dikkat çeken bir başka isim. Sporu yaşamının önemli bir parçası hâline getiren Gazioğlu, oğluyla birlikte Ironman yarışını tamamlayarak kişisel hedeflerinden birini gerçeğe dönüştürdü.

        Gazioğlu'nun hikâyesi, zorluklarla karşılaşıldığında yeniden başlamanın ve yeni hedefler belirlemenin mümkün olduğunu hatırlatıyor. Kendi yaşamındaki dönüşümden güç alan Gazioğlu, İstanbul Maratonu'nda atacağı adımlarla gençlerin de kendi yollarını çizme cesaretine destek olmayı amaçlıyor.

        REKLAM

        HER ADIM GENÇLERİN YARININA DESTEK

        2002 yılından bu yana gençlerin gönüllülük yoluyla toplumsal yaşama katılmalarını ve sosyal sorumluluk projeleri geliştirmelerini destekleyen TOG, İstanbul Maratonu'nda da iyilik peşinde koşmaya devam ediyor.

        Eğitimden ekolojiye, insan haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüten Toplum Gönüllüsü gençler, geliştirdikleri projelerle yaşadıkları çevrelerde toplumsal fayda yaratıyor.

        TOG'un 2009 yılından bu yana maratonlar kapsamında yürüttüğü bağış kampanyaları sayesinde 36 bini aşkın gencin sosyal sorumluluk eğitimlerine katılımı ve projeleri desteklendi.

        REKLAM

        1 Kasım'da gerçekleşecek İstanbul Maratonu'nda TOG adına koşacak gönüllüler, oluşturdukları bağış kampanyalarıyla gençlerin projelerine kaynak yaratılmasına katkıda bulunacak. 19 Ekim'de başlayacak bağış kampanyaları 16 Kasım'a kadar devam edecek.

        Maraton kapsamında TOG'a destek olmak isteyenler, www.tog.org.tr/iyilik-pesinde-kos adresinden bilgi alabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırköy Belediyesi'ne operasyon

        Bakırköy Belediyesi'deki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı para talep edildiği iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyond...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Fenerbahçe'de hareketli saatler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ekim 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Kız meselesi yüzünden cinayet! Eski arkadaşların kavgasında 1 ölü, 2 yaralı!
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Rezidansta tetiği çekti 3 saat sonra öldürüldü
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        Netanyahu: Seçim çalınmaya çalışılıyor
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        İstanbul'da sağanak! Korkutan görüntüler!
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        SPK tasfiye ve ödeme esaslarını belirledi
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Süper Lig tarihinde zirve el değiştirdi!
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Hamaney'den "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi mesajı
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor
        Hollanda 2027'de de Eurovision'a katılmıyor