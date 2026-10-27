İlaç tedavisiyle 37 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu

Trabzonlu 53 yaşındaki Zeki Yılmaz, sigara bırakma polikliniğinden aldığı ilaç tedavisiyle 37 yıllık bağımlılığını geride bıraktı.

Lise yıllarında arkadaş çevresinin etkisiyle sigaraya başlayan 3 çocuk babası Yılmaz, uzun yıllar süren bağımlılığı nedeniyle öksürük, göğüs ağrısı, uyku sorunları ve nefes darlığı yaşamaya başladı.

Babasını, dedesini, dayılarını ve bazı akrabalarını akciğer kanseri nedeniyle kaybeden Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakmaya karar verdi.

Ortahisar Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine yaklaşık 3 ay önce başvuran Yılmaz, burada aldığı destek ve ilaç tedavisiyle sigarayı bıraktı.

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"25 GÜN SÜREN İLAÇ TEDAVİNİN ARDINDAN SİGARAYI BIRAKTIM"

Yılmaz, yakınlarını akciğer kanseri nedeniyle kaybetmesinin sigarayı bırakma kararında etkili olduğunu söyledi.

Lise yıllarında özentiyle başladığı sigaranın zamanla bağımlılığa dönüştüğünü belirten Yılmaz, 37 yıl boyunca sigara içtiğini, yaklaşık 3 ay önce ise bu alışkanlığından vazgeçtiğini ifade etti.

Yılmaz, günde bir paket sigara içtiğini, sosyal ortamlarda bu miktarın 1,5-2 pakete kadar çıktığını dile getirerek, ailesindeki kanser öyküsü nedeniyle sigarayı bırakmayı sürekli düşündüğünü aktardı.

Yaptığı araştırmanın ardından sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu anlatan Yılmaz, ailesindeki kanser öyküsü nedeniyle ek tetkiklerden geçtiğini ve 25 gün süren ilaç tedavisinin ardından sigarayı bıraktığını kaydetti.

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"KENDİMİ DAHA ZİNDE HİSSEDİYORUM"

Yılmaz, sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha sağlıklı hissettiğini, uyku düzeninin iyileştiğini ve nefes almasının kolaylaştığını vurguladı.

Kendisini artık daha zinde hissettiğine dikkati çeken Yılmaz, sigarayı bırakmasındaki bir diğer etkenin de çocuklarına iyi örnek olmak ve onların pasif içici olmasını önlemek olduğunu belirtti.

Yılmaz, sigarayı bırakmak için uzun süre mücadele ettiğine işaret ederek, vatandaşlara sigara bırakma polikliniklerinden destek almalarını tavsiye etti.

Sigarayı bıraktıktan sonra zaman zaman yoğun içme isteği yaşadığını dile getiren Yılmaz, bu durumla başa çıkmak için su içtiğini, kuruyemiş tükettiğini ve kendisini farklı uğraşlarla meşgul ettiğini kaydetti.

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"SİGARA CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR"

Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlusu Dr. Dilara Kalfa da tütün kullanımının dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinin başında geldiğini belirtti.

Kalfa, tütün kullanımının akciğer, mide, gırtlak ve mesane kanserlerinin yanı sıra KOAH, astım, diyabet, gastrit ve peptik ülser gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğunu aktararak, sigaranın ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkati çekti.

Yılmaz'ın yaklaşık 3 ay önce polikliniğe başvurduğunu ve sigarayı bıraktığını belirten Kalfa, süreç boyunca kontrollerin aksatılmamasının önemli olduğunu vurguladı.

Kalfa, sigara bırakma sürecinin motivasyon, olası yan etkiler ve yaşanan zorluklar açısından takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.