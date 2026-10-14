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        Haberler Sağlık Kan tahlilinde çıkmayan sağlık sorunlarına dikkat!

        Kan tahlilinde çıkmayan sağlık sorunlarına dikkat!

        Biyokimya Uzm. Dr. Nuri Orhan, kan tahlili sonuçlarının yalnızca referans aralıklarına bakılarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, laboratuvar sonuçlarının kişinin şikâyetleri ve genel sağlık durumuyla birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Kan tahlilinde çıkmayan sağlık sorunlarına dikkat!

        Hastalıkların tanı ve takibinde önemli bir yere sahip olan kan tahlilleri, vücudun sağlık durumu hakkında değerli bilgiler sunuyor. Ancak tahlil sonuçlarının normal referans aralıklarında olması, her zaman kişinin tamamen sağlıklı olduğu anlamına gelmeyebiliyor. Biyokimya Uzm. Dr. Nuri Orhan, laboratuvar sonuçlarının doğru değerlendirilmesinin erken tanı ve tedavi sürecinde önemli rol oynadığını belirtti.

        "TAHLİL SONUÇLARI TEK BAŞINA DEĞERLENDİRİLMEMELİ"

        Kan tahlillerinin birçok hastalığın tanısında yol gösterici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Orhan, sonuçların değerlendirilmesinde yalnızca sayısal değerlere odaklanmanın yeterli olmadığını söyledi.

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        Uzm. Dr. Orhan, "Laboratuvar sonuçları değerlendirilirken kişinin yaşı, mevcut şikâyetleri, tıbbi öyküsü, kullandığı ilaçlar ve diğer tetkik belirtileri dikkate alınmalıdır. Bir test sonucunun referans aralığında olması, her türlü hastalığın kesin olarak dışlandığı anlamına gelmez. Benzer şekilde, referans aralığının dışındaki her sonuç da mutlaka bir hastalık olduğu anlamına gelmez" dedi.

        REFERANS ARALIKLARI NEDEN ÖNEMLİ?

        Laboratuvar testlerinde kullanılan referans aralıklarının, sonuçların yorumlanmasına yardımcı olduğunu belirten Orhan, bu aralıkların test yöntemine ve laboratuvara göre değişebileceğini kaydetti. Bazı hastalıkların erken dönemlerinde test sonuçlarının henüz belirgin bir değişiklik göstermeyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Nuri Orhan, gerekli durumlarda ek tetkiklerin veya belirli bir süre sonra kontrol testlerinin istenebileceğini ifade etti.

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        "ŞİKAYETLERİNİZİ GÖZ ARDI ETMEYİN"

        Kişilerin kendilerini iyi hissetmedikleri durumlarda yalnızca tahlil sonuçlarına bakarak sağlık durumları hakkında karar vermemeleri gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Nuri Orhan, özellikle uzun süren yorgunluk, açıklanamayan kilo değişiklikleri ve devam eden diğer şikâyetlerde hekim değerlendirmesinin önem taşıdığını belirtti.

        Uzm. Dr. Orhan, "Tahlil sonuçları, kişinin sağlık durumunu anlamak için kullandığımız önemli araçlardan biridir. Ancak doğru değerlendirme, laboratuvar verilerinin kişinin klinik belirtileriyle birlikte ele alınmasıyla mümkündür. Şikâyetleriniz devam ediyorsa sonuçlarınız normal olsa bile hekiminize başvurmanız önemlidir" diye konuştu.

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