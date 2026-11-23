LÖSEV'in İzmir Seferihisar ilçesinde sahibi olduğu 280 dönümlük Doğal ve Sağlıklı Yaşam Çiftliği'nde yer alan 11.000 mandalina ağacında tamamen doğal yöntemlerle, satsuma cinsi tatlı, ince kabuklu ve çekirdeksiz mandalina üretmeyi başarıyor.

Zararlı yaprak bitlerini yok etmek için kanserojen zehirli tarım ilaçları yerine uğur böceklerini yetiştirerek binlercesini doğaya bıraktı ve zararlılarla doğal mücadele etti.

Öte yandan, doğanın dalından topladığı mandalinaları zehirli etilen dioksit gazları ile sarartmadı ve raf ömrü uzun diye petrol atık ürünü olan kanserojen parafin ile mumlamadan doğal hâliyle çocuklara sundu.

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MANDALİNALAR TEST EDİLDİ, İÇLERİNDE ZEHİRLİ KİMYASAL OLMADIĞI ONAYLANDI

LÖSEV mandalinaları, LÖSEV Gıda Analiz Laboratuvarında da test edildi ve içlerinde tarım ilacı başta olmak üzere zehirli kimyasallar olmadığı onaylandı.

Yapılan gıda analizlerinde yüksek oranda C vitamininin yanı sıra selenyum ve çinko gibi eser elementlerin varlığı tespit edildi.

LÖSEV’in satsuma mandalinaları öncelikli olarak lösemili çocuklar ile ailelerine, sonra ülkemizin dört bir köşesindeki köy okullarındaki öğrencilere tamamen ücretsiz olarak götürülmektedir.

Üretim fazlası LÖSEV mandalinaları da satışa sunuldu. Doğal, sağlıklı, C vitamini deposu, tatlı, çekirdeksiz LÖSEV etiketli Satsuma mandalinası almak isteyen kişi ve kuruluşlar, LÖSEV merkez ve şubeleri, LSV Dükkan mağazaları ve internetten e-ticaret yoluyla temin edebilirler.

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LÖSEV'den yapılan açıklamada mandalinaların taze, dalından koptuğu anda gönderildiği, bu nedenle hızla satıldığı ve tüketildiği göz önüne alınarak LÖSEV gönül dostlarının hızlı sipariş vererek dağıtım sırasına girmeleri ve tükenmeden almaları rica edildi.

LÖSEV Satsuma Mandalinası satın almak isteyenler, www.lsvdukkan.com adresinden veya 0312 436 34 00 numaralı telefonu arayarak siparişlerini oluşturabilirler.