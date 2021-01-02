Türkiye'de liposuction (yağ aldırma) sonrası ölüm iddiası

Türkiye'ye liposuction yaptırmak için gelen 38 yaşındaki A. A. B., tedavi sonrası ağustos ayında hayatını kaybettiği iddia edildi. Sky News'ta yer alan habere göre, B.'nin liposuction komplikasyonlarından sonra peritonit (karın zarının iltihaplanması neticesinde oluşan bir hastalık) ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü ileri sürüldü.

1 MİLYON STERLİNLİK DAVA

Eşini kaybeden O., Mono Cosmetic Surgery ve ameliyatı gerçekleştiren cerrah Dr. Hakan Aydoğan'a tıbbi ihmal iddiasıyla 1 milyon sterlinlik dava açtı.

B., Birleşik Krallık'ta çok pahalı olduğu gerekçesiyle ameliyatını yurtdışında yaptırmaya karar verdi. B.'nin İzmir'de havaalanı transferleri ve konaklama da sağlayan Mono Cosmetic Surgery'den 5 bin sterlinlik bir paket aldığı iddia edildi.

REKLAM

O., tedaviden sonra karısının şiddetli karın ağrısı yaşamaya başladığını ve dört gün sonra hastanede başka bir uzman tarafından görüldüğünü iddia etti. Daha sonra Türkiye'ye uçtuğunu ve hastanedeki personelin kendisine ilk prosedürdeki bir hatanın komplikasyonlara yol açtığını iddia ettiğini söyledi. O., ailesine bakmak için eve döndükten sonra cerrahtan karısının hayatını kaybettiğini söyleyen bir WhatsApp araması aldığını ileri sürdü.

Eşinin ölümü üzerine açıklama yapan O., "O ailenin bel kemiğiydi. Karım mükemmel bir anneydi. Oğlumun özel ihtiyaçları var ve onun üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardı. Şimdi çocuklarla ilgilenirken yalnız kaldım ve bu gerçekten çok acı verici" dedi.

REKLAM

O.'nun Türk avukatı, şunları söyledi: "Türkiye'de ameliyat için rezervasyon yaptırmak isteyen herkesi bir acente firması kullanmamaları, cerrahlarıyla doğrudan konuşmaları ve uçuşlar, otel, ameliyat gibi paket anlaşması için asla ödeme yapmamaları konusunda uyarıyorum. Türkiye'de inanılmaz cerrahlar var ve ameliyatla çok meşguller, hastaları kliniklerine götürmek için ajanslarla anlaşma yapmazlar. Lütfen araştırmanızı yapın ve dikkatli olun" dedi.