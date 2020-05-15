Sağlıklı beslenme; günlük alınması gereken protein, vitamin, mineral, karbonhidrat ve yağların düzenli bir şekilde alınarak, vücut sağlığını korumak, enerji alarak dengeli bir şekilde tüketilmesi anlamına gelir.Her yaş gurubunda bunun önemi büyüktür. Çünkü günlük hayatın idame ettirilmesi ve hastalıklardan korunmak için şarttır. Tek yönlü beslenmek sağlıklı beslenmek değildir. Çünkü her açıdan alınması gereken besinlerin değerleri ve yararları farklıdır.Özellikle diyet yapmaya kalkanların düştüğü ve uyguladığı en büyük yanlışlardan birisidir.

Sebze ve meyvelerin sağlıklı olarak renklerini günlere yayarak farklı şekilde tüketmek gereklidir. Çünkü içerdiği besin değerleri ve faydaları ayrıdır.Gün içerisinde her besin çeşidinden öğünleri farklı şekilde değerlendirerek tüketim sağlanmalıdır.

Dengeli ve sağlıklı beslenmek için özellikle sabah kahvaltısı önemlidir. Tam tahıl içeren besinleri de her öğünde yer vermenizde fayda vardır. Özellikle ekmek tüketimi için kepekli ya da tam tahıl içerikli ekmekler yardımcı olabilir.Üç beyaz denilen un, şeker ve tuz hayatınızda fazla yer etmemelidir. Rafine edilmiş her gıda sağlıktan alınmış bir gün demektir.

Protein açısından dikkat edilmesi gereken hayvansal gıdaların doymuş yağ oranı içerenleri beslenmeye çok fazla almamaktır. Çünkü bunlarda kolesterol yükseltici ve damarlara zarar veren içerikler vardır. Hayvansal gıdalardan deniz ürünleri ya da kümes hayvanlarını tercih etmeniz daha sağlıklı beslenme sağlayacaktır. Bitkisel protein kaynağı olan fasulyeyi tüketebilirsiniz.

Gün içinde süt ürünlerinden mutlaka tüketmeniz gereklidir. Vücudun dengesini ve kemik yapısı açısından kalsiyum içerikli gıdalar önem taşımaktadır. Yoğurt, süt, peynir size yardımcı olacaktır.

Gıdaların yanında vücudun sağlıklı beslenmesi için bir miktar yağ tüketmek gereklidir. Ancak tüketeceğiniz yağlar doymamış yağ olmalıdır. Özellikle sıvı yağlar vücut için sağlıklı yağlardır. Fındık, kanola, zeytinyağı gibi.

Sağlıklı beslenmek için öncelikle beslenme alışkanlıklarının bir muhasebesi yapılmalıdır. Ve yanlış yaptığınız beslenme şeklini değiştirerek işe başlayın. Ve dengeli sağlıklı gıdalardan oluşan bir sisteme geçiş yapın.

Günlük almanız gereken kalori miktarınızı bilmeniz daha sağlıklı beslenmenizi sağlayacaktır.Aldığınız kalori ile harcadığınız kalori dengede olmalıdır. Hareketli bir yaşam oluşturarak dengeyi bulabilirsiniz.

Su tüketiminizi ihmal etmeyin. Gün içerisinde aldığınız su miktarı ortalama 8 bardak olmalıdır.

Öğünlerdeki yediğiniz yemeklerin porsiyonlarını küçültün daha az yemeyi alışkanlık haline getirin. Tıka basa yemek yerine, doymadan sofradan kalkın.

En önemlisi kahvaltı asla atlanmayacak ve ihmal edilmeyecek öğündür. Doğru ve düzenli kahvaltı acıkmanızı geciktirecek ve atıştırmalıklardan vaz geçeceksiniz.

Yavaş yemeği alışkanlık edinin ve lokmaları uzun süre çiğneyin. Bu şekilde daha çabuk doymaya başlarsınız. Sağlıklı beslenmek, sağlığınızı korumada yardımcıdır.