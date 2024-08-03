Sağlıklı beslenmek isterken bu yanlışları yapmayın! Glütensiz diyet uygularken kaçınmanız gereken hatalara dikkat edin!
Glütensiz diyet, sağlıklı yaşam trendlerinin bir parçası olarak giderek popülerleşiyor. Ancak bu diyeti uygularken yapılan bazı yaygın hatalar, beklenen faydaları engelleyebilir. Bu hataları öğrenmek ise sağlığınızı korumanıza ve diyetten maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olabilir. Peki, glütensiz beslenmeye başlandığında en sık yapılan hatalar nelerdir? İşte, glütensiz diyet uygularken yapılan 5 hata!
Glütensiz beslenme, özellikle çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olanlar için hayati önem taşır. Ancak bazı kişiler, glütensiz diyete kilo verdirdiği için geçebiliyor ve bu süreçte çeşitli hatalar yapabiliyorlar. Yapılan bu hatalar ise sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu yüzden haberimizde glütensiz beslenmede en sık yapılan yanlışları derledik. İşte, glütensiz diyetin doğru uygulanması için dikkat etmeniz gereken noktaları ve yaygın hatalara dair detaylar...
1. TAHIL TÜRLERİNİ KARIŞTIRMAK
Birçok insan, glütensiz beslenmenin sağlıklı olduğunu düşündüğü için beyaz ekmek yerine daha sağlıklı olan tam tahıllı ekmekleri (çavdar, tam buğday tercih ediyor ancak glüten sadece arpada değil bunlarda da bulunuyor.
Tam tahıllı ekmekler, rafine tahıllara (beyaz ekmek gibi) göre daha fazla lif içerir, tokluk hissini artırır ve kan şekeri ile insülin seviyelerini düzenler. Bunlar sağlığınız için faydalı olabilir ama bu faydalar glutensiz beslenme ile ilgili değildir. Glutensiz beslenmek istiyorsanız sadece buğdaydan değil, aynı zamanda arpa ve çavdar gibi tahıllardan da kaçınmanız gerekir.
2. KİLO VERDİRDİĞİNİ DÜŞÜNMEK
Bir arkadaşınızın glüteni bıraktığını ilan ettikten sonra aniden zayıfladığını görmüş olabilirsiniz. Glütensiz beslenmek kilo kaybına yol açabilse de, bu glüten içeren yüksek kalorili yiyeceklerden vazgeçmek sayesinde olabilir.
Yani yoğun karbonhidratlar yerine daha fazla sebze, kinoa ve pirinç gibi sağlıklı glütensiz gıdaları tüketmek; fazla karbonhidratları keser, lif ve besin maddelerini artırır ve yüksek enerji üretir. Bu da kilo vermeyi sağlar ancak glütensiz diyette de karbonhidratı çok tüketmek yine kilo alımına sebep olur. Ayrıca, glütensiz diyetin amacı kilo verdirmek değildir.
3. İÇERİĞİ KÖTÜ YİYECEKLERLE DİYETİ DOLDURMAK
Marketlerde onlarca çeşit glütensiz seçenek bulunuyor; bunların arasında simit, makarna, kraker, simit ve unlu mamullerin glütensiz versiyonları da yer alıyor. Glütensiz bir kurabiye, bazen beyaz unlu bir kurabiyeden daha fazla kalori içerebilir.
Glütensiz tercihinizse bu sorun değil ancak uzun vadede sürekli bu tarz hazır ve içeriği çok iyi olmayan gıdaları tüketmek sağlığınızı bozabilir. Bu yüzden sırf glütensiz diye sağlıklı olduğu düşünülmemelidir, yemeğinizin kalitesine de dikkat etmelisiniz.
4. SAĞLIKLI YİYECEKLERDEN SINIRSIZ YEMEK
Bazı insanlar beyaz makarnayı, kinoa veya pirinç gibi sağlıklı tam tahıllarla değiştirdikten sonra porsiyonları çok büyük tutuyorlar. Bazıları ise meyve ve kuruyemiş gibi sağlıklı glütensiz yiyecekleri sınırsız miktarda yemenin sorun olmadığına inanıyor. Ancak vücudunuzun kullanabileceğinden veya yakabileceğinden fazlasını yediğinizde sağlıklı yiyeceklerden bile olsa, fazlalıklar yaratırsınız. Ve bu fazlalıklar doğrudan vücudunuzun yağ hücrelerinin depolama birimine gider.
5. GLÜTEN İNTOLERANSI OLMAMASINA RAĞMEN BU DİYETİ YAPMAK
Çölyak hastalığınız olmasa bile glüten tüketmek rahatsız edici yan etkilere neden olabilir. En yaygın yan etkilerden bazıları şunlardır: Tükenmişlik, karın krampları, kas krampları, bacaklarda uyuşma.
Ancak çölyak hastalığınız ya da glütene karşı duyarlılığınız yoksa yani glüteni sindirememe gibi probleminiz yoksa glütensiz beslenmenize gerek yoktur. Bu diyetin size pek faydası olmayacağı için bunun yerine doktorunuza danışarak size daha uygun diyetleri denemeniz gerekebilir.
Kaynak: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Library of Medicine, Health