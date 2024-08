Ancak çölyak hastalığınız ya da glütene karşı duyarlılığınız yoksa yani glüteni sindirememe gibi probleminiz yoksa glütensiz beslenmenize gerek yoktur. Bu diyetin size pek faydası olmayacağı için bunun yerine doktorunuza danışarak size daha uygun diyetleri denemeniz gerekebilir.

Kaynak: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Library of Medicine, Health