Sağlıksız gıdalar erken ergenliği tetikliyor

Hazır gıdalardaki koruyucu katkı maddesinden kaynaklı olarak başlayan erken ergenliğin son zamanlarda sık görüldüğünü söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, “Erken ergenlikler şu an sık rastladığımız vakalar arasında. Bunun da sebebi genelde çocukların hazır gıda tüketiminden kaynaklı koruyucu katkı maddesi içeren besinlerin tüketilmesi. Mevsiminde tüketilmeyen sebze ve meyvelerden kaynaklı ve bize başvurular şu şekilde oluyor; genelde 8 yaşında başlayabiliyor. Yani minimum yaş aralığına baktığımızda 8 yaşında başlayabiliyor" dedi.

OBEZİTE ARTTI Obezite oranının arttığına dikkat çeken Merd, sözlerine şöyle devam etti: "Bu şekilde başvuran hastalarımızda genelde obeziteyi yüksek orantıda gözlemliyoruz. İnsülin direnci yüksek çıkıyor bu hastalarımızda. Açlık şekerleri yüksek çıkabiliyor ve hormonal testlere bakıldığı zaman o değerlerin de yükseldiğini görüyoruz. İşte bunların da sebebi sağlıksız beslenmelerden kaynaklı, aile büyüklerinden kaynaklı oluyor. Çünkü büyüme çağında deyip porsiyon kontrolsüzlüğü yaşatılabiliyor çocuklara. Erken ergenliğe yine aynı şekilde hormon bozucu maddelerin tüketilmesi de neden olur."

Erken ergenliğin erken fark edilebildiğini söyleyen Merd, "Göğüs oluşumu oluyor. Hem erkek çocuklarında hem kız çocuklarında tüylenmeler oluyor. Aile çocuk endokrinine başvuruyor. Çocuk endokrini de biz diyetisyenlere yönlendiriyor. Biz de öncelikle çocukların sağlıklı beslenmesini planlıyoruz. Çocuğun kilosu eğer ideal aralığın üzerindeyse, ideal aralığa inme hedefimiz oluyor. Paketli ürünleri belli bir müddet yasaklamış oluyoruz ve alması gereken enerji değerini veriyoruz. Tek başına paketli gıda erken ergenlik sebebi değildir. Etkisi vardır ama bunlar tek başına sebep değildir. Mesela şu an sık rastladığımız şeylerden bir tanesi bıldırcın yumurtasının fazla miktarda tüketilmesi yani doz olarak aşılması. Aynı şekilde tavuk gibi böyle hormonal beslenmiş besinlerin sıklıkla yer verilmesidir” dedi.