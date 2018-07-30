Recep İvedik 6 ile hayranlarını yine kahkaha bombardımanına tutmaya hazırlanan komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, son olarak 'sosyal medyada video çeken Esra' tiplemesiyle dikkat çekti.

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Esra' tiplemesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şahan Gökbakar, Instagram ve Youtube hesaplarından son paylaştığı videolarıyla şarkıcı Sıla'nın önce şarkısını söyledi sonra eleştirdi.

Şahan Gökbakar'ın gönderisine, hayranları ve ünlü isimler beğeni yağdırdı.

İşte o taklit:

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