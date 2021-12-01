Sahibinin terk ettiği eşeğe belediye sahip çıktı

AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sahibinin terk ettiği bir gözü görmeyen ve bir ayağı kırık eşeği İslahiye Belediyesi koruma altına aldı.

AA'nın haberine göre Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, İslahiye Belediyesini arayarak terk edilen ve çeşitli sağlık sorunları olan eşeğin barınağa götürülmesini istedi.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki mahalleye giden İslahiye Belediyesi ekipleri, eşeği araca yükleyerek hayvan barınağına götürdü.

Hayvanın burada tedavisinin yapılacağı belirtildi.