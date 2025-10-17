Habertürk
        Haberler Spor Diğer Şahika Ercümen rekoru HT Spor'a anlattı: Gazze nefes alsın diye haykırmak istedik! - Diğer Haberleri

        Şahika Ercümen rekoru HT Spor'a anlattı: Gazze nefes alsın diye haykırmak istedik!

        Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze'ye destek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirdiği 107 metrelik dalışla, değişken ağırlık paletsiz kategorisinde kendisine ait olan dünya rekorunu yeniledi. Rekorun ardından, HT Spor yayınına bağlanan Ercümen özel açıklamalara bulundu

        Giriş: 17.10.2025 - 13:18 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:19
        "Gazze nefes alsın diye haykırmak istedik"
        Dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkı için kırdığı yeni dünya rekorunun ardından duygularını HT Spor'a anlattı.

        "Bundan 10 sene önce de dünya rekoru kırarken Gazze sorunuyla mücadele ediyorduk ve şu an tekrar bunlarla yüz yüzeyiz. Nefes alamamanın da ne demek olduğunu bilen bir sporcu olarak tüm dünyaya bugün bir mesaj vermek istedik. O da bir barış mesajı olabilirdi. Dolayısıyla dünya rekorunun yanında 'Gazze nefes alsın' diye de haykırmak istedik. "

