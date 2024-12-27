Sahilde bulunan fok yavrusunun annesine kavuşma yolculuğu

Çaltıcak Plajı'nda balık tutanlar, sahilde Akdeniz foku yavrusu olduğunu fark etti. Dalgalar nedeniyle suya dönemeyen fok yavrusu, balıkçılar tarafından veterinere götürüldü.

Veteriner hekimin irtibata geçtiği balıkçı Atilla Mert, gece boyunca başında beklediği yavruyu, annesine kavuşturmak için arabasına alarak bulunduğu sahile getirdi.

Sahilde 3 saat beklemesine rağmen fok yavrusunun şiddetli yağmur ve dalga nedeniyle denize giremediğini gören Mert, foku "Balık Firarda" adlı teknesiyle anne fokun görüldüğü mağaranın bulunduğu alana götürdü.

Mert, AA muhabirine, Akdeniz foklarının nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için özellikle yavrulara çok duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Anne foku teknenin çevresinde gören balıkçı Atilla Mert, suya bıraktığı fok yavrusunun annesi ile kavuşmasını dron ve normal kamera ile görüntüledi.

Yılın bu dönemlerinde yavruları kıyıya çok yakın mesafelerde gördüklerini belirten Mert, "İnsanlar sahillerden çekildiği için yavrular kıyıya kadar yaklaşıyor. Bu yıl gördüğüm 5'inci fok yavrusu. Maalesef kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile çıkmış ve denize dalgalar nedeniyle dönememiş" dedi.

Fok yavrusunu annesinin yanına bırakmak için çaba gösterdiklerini anlatan Mert, "Teknemize aldığımız yavru fokun çıkardığı sese annesi geldi. Yavruyu annesinden 20 metre uzaklığa bıraktık. Biz tekneyle uzaklaştıktan sonra kıyıdan bakan arkadaşlarımız yavru ve anne fokun buluştuğunu söyledi. Biz de mutlu olduk" diye konuştu.