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Sahilde kaybolan çocuk ölü bulundu

AA

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun denizde cansız bedenine ulaşıldı.

samsun

İlçenin Dereköy Mahallesi'nde oturan 6 yaşındaki Mehmet Çınar Şahin, öğle saatlerinde bisikletiyle gezmek için evinden dışarı çıktı.

AA'nın haberine göre akşama kadar evine dönmemesi üzerine çocuğun ailesi, jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Arama çalışmaları başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Çınar Şahin'in bisikletini deniz kenarında bulunca, arama faaliyetlerini bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yapılan aramada, Dereköy Balıkçı Barınağı'na bağlı kayıkların yanında denizde Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Şahin'in cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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