"Şahinbey'de tarihi dokuyu gün yüzüne çıkardık"

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’nde yaptığı restorasyon çalışmaları ile şehrin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarttıklarını belirtti.

Tahmazoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Gaziantep’in yüzde 55’i Şahinbey Bölgesinde. Böyle olunca tarihi dokunun da büyük bir bölümü Gaziantep Kalesi, hanlar, hamamlar, camiler ve tarihi Antep evleri Şahinbey İlçesinde bulunuyor. Tarihi dokunun en yoğun olduğu bölgelerden birisi Şehreküstü Mahallesi. Şahinbey Belediyesi olarak bu bölgede 11.6 km sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışması yaptık. Bütün evlerin cephelerini, çatılarını, pencerelerini, kapılarını ve alt yapılarını yeniledik. Tarihi evleri restore ettik ve bu bölgeyi turizme kazandırdık. Şehreküstü Meydanı’nı turizme kazandırdık. İstanbul'da Eyüp Sultan, Ankara'da Hacı Bayram ne ise Gaziantep'te Şıh Cami odur. Onun etrafını meydana dönüştürdük ve hayalimiz şu anda gerçekleşti. Hacı Bayram gibi, Eyüpsultan gibi hareketli bir alan dönüştü. Özellikle Ramazan ayında burada her yıl 5 bin kişiye her gün iftar veriyoruz. Burada yine müzelerimiz ve tarihi mekânlarımız var. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

"TÜRKİYE’DE EN FAZLA ÖĞRENCİ SAYISINA SAHİP BELEDİYEYİZ"

Nüfus oranına göre genç bir nüfusa sahip olan ilçede tüm vatandaşın yanında olamaya çalıştıklarını ifade eden Tahmazoğlu, “Şahinbey ilçemizin kendi nüfusu 936 bin 500, bunların yanı sıra 330.000 Suriyeli misafirimiz var. Toplamda 1 milyon 260 bin nüfusa sahibiz. Türkiye'nin en genç nüfusu ve en fazla öğrenci sayısı bizde ki şu anda 280 bin ilkokul, ortaokul, lise öğrencimiz var. Dolayısıyla sosyal olarak baktığımızda da çalışan kesimin büyük kısmı bizim bölgemizde bulunuyor. Vatandaşlarımıza eğitim, spor ve sosyal yardım alanlarında destekler sağlıyoruz. Özellikle eğitimde gençlerimize ilkokuldan başlayarak boyama kitapları, boyama setleri, yardımcı ders kitapları ortaokul öğrencilerimize aynı şekilde destekler veriyoruz. Her yıl karne hediyesi olarak gençlerimize spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Başarılı öğrencileri destekliyoruz. 20 bin başarılı öğrenciye kol saati hediye ettik. 6 takdir alan 40 bin başarılı öğrencimize bisiklet hediye ettik. Her yıl karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyoruz. 715 bin spor ayakkabısı dağıttık. 17 Haziran'da da yine 160 bin tane spor ayakkabısı hediye edeceğiz. Tarih şuuru kazandırmak adına gençlerimizi her gün uçakla Çanakkale'de ecdadıyla buluşturuyoruz. Şu ana kadar 116 bin gencimiz Çanakkale'de şehitlerimizi ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu uygulamamız devam edecek ve 145 bin öğrencimiz Çanakkale’de ecdadımızla buluşmuş olacak. Dar gelirli ailelere Sosyal Yardım Müdürlüğümüz aracılığıyla market yardımı ve nakit yardımları yapıyoruz ki sosyal belediyecilik ve dayanışmanın gereği bunları yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Tam bir sosyal uyum var. 330 bin Suriyeli az değil ama Gaziantepli hemşerilerimiz onlara kucak açtı. Birlikte yaşama kültürüyle Suriyeli çocuklarla bizim çocuklarımız bir arada kaynaşarak okumaya devam ediyorlar” dedi.

"EĞİTİM İÇİN YAPAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

Eğitime önemli destekler ve yatırımlar yapan Tahmazoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerimize her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuması için ailelerine sosyal yardım altında eğitim desteği veriyoruz. Kitap yardımında bulunuyoruz ki şu ana kadar 12 milyonun üzerinde kitap dağıtımı yaptık. Açmış olduğumuz gençlik merkezlerimizde liselere ve üniversiteye hazırlık kursları ve ara sınıflar için hazırladığımız kurslar var. Bu kurslara devam eden öğrenciler ciddi bir başarı yakalıyor. Ayrıca yine okullarda yardımcı ders kitapları dağıtıyoruz. Deneme soru kitapçıkları dağıtıp, deneme sınavları yapıyoruz. Böylelikle çocuklarımızı sınava hazırlıyoruz. Şahinbey eğitim başarısında ilçeler arasında en son sıradaydı. Şuan son iki yıldan bu yana birinci sıraya yükseldi. Pandemi döneminde Türkiye'de en fazla tablet dağıtan belediye olduk. 52 bin tableti gençlerimizle buluşturduk. Eğitim için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gençlerimize spor ve eğitim malzemesi noktasında her türlü desteği sağlıyoruz. Bir yandan konservatuvar eğitimleri verirken diğer yandan Bilim Şahinbey ve Deneyyap Atölyeleri ile çocuklarımızı bilim ve teknoloji ile buluşturuyoruz. Burada da kabiliyetli gençlerimizi sınavla alıp, onların hayallerini gerçekleştirmek adına onlara özel eğitimler veriyoruz."

"ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Yüzde 80’i çarpık yapılaşmadan oluşan Şahinbey’i yeniden şekillendirdiklerini de kaydeden Tahmazoğlu, “Şahinbey hızlı göç aldığı için çarpık yapılaşmış. Bunu hem önlemek hem şehrin daha modern yapılaşmasını sağlamak adına şu ana kadar 15 tane yeni mahalle kurduk ve bu yeni kurduğumuz mahalleler çok modern bir şekilde yollarıyla, parklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla gelişiyor. Bir taraftan da çarpık yapışmış alanları düzeltmek adına kentsel dönüşümde 10 binin üzerinde depreme dayanıksız evin kamulaştırarak yıkımını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışma ile şehrin artan nüfus trafiğine karşı yeni yollar açmanız gerekiyor. Özellikle yol açmamız gereken yerlerdeki tüm çarpık yapılaşmış evleri yıkarak, Özdemir Bey Caddesi 1-2’nci etap, Boğaziçi Bulvarı 1-2’nci etap ve Yeşilvadi Bulvarı gibi bulvarları şehir merkezinde kentsel dönüşümle açtık ve açmaya devam ediyoruz. Şu anda üç köprülü kavşak projemiz var onun çalışmaları devam ediyor. Ayrıca şehir içerisinde tünel projemiz var ve onun da çalışması devam ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak 10 bin tane konut yaptık. Bunun 5 bin tanesini kentsel dönüşümde ev ihtiyacı olan vatandaşlara takas işlemini de kullandık. 5 bin tanesini de hiç ev alma hayali dahi kuramayan dar gelirli ailelerimize herhangi bir banka kredisi ve faiz olmadan tamamen belediye bütçesinden 10 yıl taksitle kiradan daha ucuz bir şekilde verdik. Aradan üç yıl, dört yıl geçmesine rağmen ödedikleri rakam bin 17 lira. Bugün o evleri kiraya verseler en az 1.500-2.000 lira. Yani kiranın fiyatından daha uygun şartlarla ev sahibi yapıyoruz vatandaşlarımız bu projemizi çok beğendi. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bir taraftan da şehrimizi yeşil alanlara dönüştürmek adına, 640 tane park yaptık. Buraları vatandaşlarımız serinlemek, dinlenmek, piknik yapmak amacıyla kullanıyor. İlçemize 1.700.000 metrekare alan üzerine Türkiye’nin en büyük Millet Bahçesi olan Yine Yeşil Vadi Millet Bahçesi’ni kurduk. Burada da her türlü spor, piknik, yüzme havuz ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği tesisler mevcut. Gaziantep ve Şahinbey hızla büyüdüğü için biz de yeni projelerimizle vatandaşımızın önünü açmak, onları rahatlatmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.