Sahiplerinden kaçan inekler markete daldı 0:00 / 0:00

DHA

Kentte kurbanlık için getirilen iki inek, sahiplerinin elinden kurtuldu. Bir süre insanların arasında gezen inekler, daha sonra bir marketin açık kapısından içeri girdi.

DHA'nın haberine göre, inekler bir süre market reyonları arasında dolaştı. Markette alışveriş yaparken karşılarında inekleri görenler şaşkınlık yaşadı.

İnekler, market çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. İneklerin markete girmesi ve içerde gezmesi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde arka arkaya yürüyen iki inek, marketin kapısından içeri girdiği ve reyonlar arasında dolaştığı görülüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir