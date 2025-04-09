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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahipli köpeğin saldırısında yaralandı | Son dakika haberleri

        10 yaşındaki Ahmet, sahipli köpeğin saldırısında yaralandı

        Diyarbakır'da sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ahmet P. yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 09.04.2025 - 18:18
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        Sahipli köpeğin saldırısında yaralandı
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        Diyarbakır'da köpeğin saldırdığı Ahmet P. (10), yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi Daralan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde Ahmet P.'ye, köpek saldırdı. Sahibi, köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet P. ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kol ve bacaklarından yaralanan Ahmet P., tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesinin ise köpeğin sahibinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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