        Şahnaz Çakıralp, rahibelerin yönetiminde okumuş - Magazin haberleri

        Ünlü oyuncu, rahibelerin yönetiminde okumuş

        Ünlü oyuncu Şahnaz Çakıralp, ortaokul yıllarının bir döneminde Avusturya'da rahibelerin yönetimindeki bir okulda öğrenim gördüğünü açıkladı

        Giriş: 21.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:46
        Rahibelerin yönetiminde okumuş
        Avukat bir baba ve iş kadını bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Şahnaz Çakıralp'in oyunculuğa olan ilgisi çocuk yaşta izlediği 'Yarasa Opereti' ile başladı. Alman Lisesi'nden mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra sahne sanatları kariyerine adım attı.

        Ortaokul yıllarını ailesiyle birlikte yurt dışında geçiren Şahnaz Çakıralp, hareketli bir eğitim hayatı yaşadı. Geçmişi yâd eden oyuncu, Viyana’da okuduğu 'Gymnasium Maria Regina' yıllarını anlattı. O dönemde yalnızca kız öğrencilerin bulunduğu manastır okuluna devam ettiğini ve rahibelerin yönettiği bir yurtta kaldığını söyledi.

        "Liseye kadar pek çok okul değiştirdim. Bunlardan biri de Viyana’daki rahibelerin yönettiği manastır okulu Gymnasium Maria Regina idi. Hafta içi kız yurdunda kalıyordum, o zamanlar 13 yaşındaydım" dedi.

        Şahnaz Çakıralp, rahibelerle uzun yıllar iletişimde kaldığını ancak bugün hiçbirinin hayatta olmadığını belirtti. En sevdiği matematik öğretmeni Ilse Renner ve birkaç arkadaşının hâlâ hayatında olduğunu ve Viyana’ya her gidişinde mutlaka bir kahve içmek için buluştuklarını paylaştı. Ünlü oyuncu, yakın zamanda öğretmeni Renner’in kendisini aradığını ve bu konuşmanın anılarını canlandırdığını dile getirdi; "Masa tenisinde herkesi yendiğimi hatırlattı. Ben de artık raket tutmadığımı söyledim. Unuttuğumu sandığım birçok şey bir anda gözümde canlandı. Okulun koridorları, arkadaşlarımın pazar akşamları ‘bize ne getirdin?’ diye soruşu… Çok güzel günlerdi."

        Şahnaz Çakıralp, duygusal paylaşımını; "Bazen tek bir ses, yılların bütün mesafesini ortadan kaldırabiliyor. Çünkü gerçek bağlar ne zaman tanır ne de mesafe tanır" sözleriyle tamamladı.

        #Şahnaz Çakıralp
