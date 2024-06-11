Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve çevre illerde ikamet eden kişilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri, ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdiklerine yönelik tespitler üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Kocaeli ile birlikte 8 ilde 8 Haziran tarihinde ‘Rüşvet’, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.