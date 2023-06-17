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Sahte güneş gözlüğü takmak yerine hiç gözlük takmayın

Yaz aylarının gelmesiyle kullanımı artan güneş gözlükleri ile ilgili uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kholzoda Saidali, `sahte´ güneş gözlüklerine dikkat çekerek, "Orijinal güneş gözlüklerinde ultraviyole ışınlarını engelleyen film tabakası kullanılırken sahte güneş gözlüklerinde boya kullanılıyor. Bu yüzden sahte güneş gözlüğü, gözü koruyamadığı gibi ışınlardan gelecek zararı daha fazlalaştırıyor. Eğer sahte güneş gözlüğü takmayı düşünüyorsanız, hiç gözlük takmamanın daha sağlıklı olduğunu bilmelisiniz" dedi

Sahte güneş gözlüğü takmak yerine hiç gözlük takmayın
DHA

Sahte güneş gözlüklerinin farklı göz hastalıklarına neden olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kholzoda Saidali, bir güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlarını önlemesi gerektiğini, önlemeyen gözlüklerin ise kesinlikle takılmamasını söyledi. Özellikle yaz aylarında tercih edilen güneş gözlüklerinin bir aksesuar amacı taşımasından daha çok filtreleyeci önlem olarak kullanılması gerektiğini kaydeden Saidali, sahte güneş gözlüğünün zararları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TERCİH EDİLME ORANI DİĞER ÜLKELERE KIYASLA DAHA YÜKSEK"

Op. Dr. Kholzoda Saidali, güneş ışınlarının gözde neden olabileceği hastalıklarla ilgili şunları söyledi:

"Yazın gelmesiyle güneş ışınlarının vücudun açıkta kalan herhangi bir yerine zarar verme durumu da oluştu. Güneş ışınlarından en fazla zarar gören organlardan biri göz ve cilt dokusu ince olduğundan ötürü göz çevresidir. Ozon tabakası güneş ışınlarından gelen ultraviyole (UV) ışınlarını filtrelese de maalesef göze zarar verecek kadar ışın yeryüzüne iniyor ve gözde ciddi hasarların oluşmasına sebep olabiliyor. UV ışınları, gözün yüzeyinden başlayarak arkasına kadar her tabakayı etkileyebiliyor. Gözün ön tarafında kuruluğa, alerjik konjonktivite, göz etine sebep olurken, göz eti olan kişilerde etin büyümesine neden olabilir. Ayrıca kataraktın en büyük nedenlerinden biri güneşin UV ışınlarıdır. Bu ışınlar yine retinada sarı nokta dediğimiz kalıcı hasara neden olan hastalıklara yok açabilir. Ondan dolayı yaz dönemlerinde birçok kişi güneş gözlüğü takıyor. Fakat Türkiye´de sahte güneş gözlüğü tercih edilme oranı diğer ülkelere kıyasla daha yüksek. Bu konuda halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor."

KATARAKT AMELİYATI OLANLARA GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ÖNERİSİ

Uzun yıllar güneş ışınlarına maruz kalmanın katarakt oluşumunda çok etkili olduğunu belirten Dr. Saidali, "Sahte güneş gözlüğü kullanıldığında UV ışınlarına daha fazla maruz kalınacağı için bu zararlı ışınların neden olduğu birçok hastalık daha da fazlalaşır. Sarı nokta hastalığı riski de bu ışınlarla artabilir. Güneş ışınları en büyük kalıcı hasarı retinada oluşturur. O yüzden gözdeki diğer kısımlar ışınların retinaya minimum düzeyde ulaşmasını sağlar. İşte bu yüzden gözümüzdeki merceğin filtreleme özelliği mevcut. Katarakt ameliyatı olmuş kişilerde merceğin yaptığı filtreleme özelliği azaldığı için katarakt ameliyatı olmuş kişilere güneş gözlüğü kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İLE ORİJİNAL GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ ARASINDAKİ FARK NE?

Sahte güneş gözlüğü ile orijinal güneş gözlüğü arasındaki farklarla ilgili bilgi veren Dr. Saidali, sözlerine şöyle devam etti: "Orijinal güneş gözlüklerinde UV ışınlarını engelleyen film tabakası kullanılırken sahte güneş gözlüklerinde ise film yerine boya kullanıyorlar. Sahte güneş gözlüğü, gözü koruyamadığı gibi ışınlardan gelecek zararı daha fazlalaştırıyor. Bu yüzden sahte güneş gözlüğü takmak yerine hiç gözlük takmamak daha mantıklı olur. Gözümüzde iris dediğimiz renkli tabakanın görüntü dışında, güneş ışınlarını filtrelemek gibi önemli fonksiyonları var. Güneş ışını gibi parlak bir ışığa çıktığınızda miyozis dediğimiz bir olay oluşur; göz bebeği küçülür ve ışığın geçirilmesini minimuma indirir. Güneş gözlüğü taktığımızda orada karanlık bir alan oluşturduğumuz için göz bebeği büyür. Göz bebeği büyüdüğü için ışık geçimi de fazlalaşır. Bu yüzden sahte güneş gözlüğü takarsak gözün UV ışınlarına maruziyetini artırırız. Sahte güneş gözlüğü kullanmaktansa, gözlük kullanmamak daha az zarar verir."

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜ EVDE TEST EDEBİLİRSİNİZ"

Dr. Saidali, "Bir gözlüğün orijinal olması için illa marka olmasına gerek yok. Aldığınız güneş gözlüğünü evde uv ışıklı bir el feneri yardımıyla kendiniz de test edebilirsiniz. Dolar gibi bazı paralarda sadece UV ışınıyla görünen yerler var. Feneri paraya tutup araya aldığınız güneş gözlüğünü yerleştirin, eğer gözlük sahte ise UV ışını tutulduğunda görünmesi gereken şey filtreleme olmadığı için görünmeye devam edecektir" dedi.

"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIMIMIZDAKİ ASIL AMACIMIZ AKSESUAR EDİNMEK DEĞİL"

Güneş gözlüğü satın alırken göz çevresine de odaklanılması gerektiğini vurgulayan Dr. Saidali, "Güneş gözlüğü kullanımımızdaki asıl amacımız aksesuar edinmek değil, gözümüze gelen güneş ışını maruziyetini minimuma indirmek. Bunun için illa markalı bir gözlük almak gerekmiyor, önceliğimiz güneş ışınlarını filtreleyebilecek bir gözlük olmalı. Ayrıca, güneş gözlüğü tercih edilirken yüz yapısına, göz çevresine de bakılmalı. Sadece gözü korumak değil, göz çevresini ve göz kapağını kaplamasına da çok dikkat edilmeli" şeklinde konuştu.

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