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        Haberler Gündem Güncel Sahte içkide 152 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Sahte içkide 152 can kaybı!

        İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 26.02.2025 - 14:25
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        Sahte içkide 152 can kaybı!
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        Yurtta bu yıl 152 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sahte içki üretimi ve ticaretine yönelik 780 operasyon düzenlendi, 983 kişi yakalandı.

        AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 2025 yılında yurt genelinde 152 kişi sahte içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Bakanlık sahte içki üretimi ve ticaretine karşı etkin mücadele yürüttü, bu kapsamda yurtta 780 operasyon düzenledi. Aramalarda 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi.

        Operasyonlarda 983 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 50'si tutuklandı, 75'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

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