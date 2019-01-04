Saim Kırcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu Kırklareli halkı tarafından merak ediliyor. 31 Mart yerel seçimlere az bir zaman kala Kemal Kılıçdaroğlu bugün belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte CHP'nin Kırklareli Babaeski Alpullu ilçesi belediye başkan adayı Saim Kırcı hakkında tüm bilgiler...

SAİM KIRCI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Saim Kırcı, 1962 yılında dünyaya geldi. İlkokulu Düğüncülü köyünde , Ortaokulu Alpulluda Beldesinde öğrenim görmüştür.29 yıldır Alpullu Beldesinde ikamet etmektedir. 30 yıldır esnaflıkta iştigal etmektedir. 1988 -2000 yılları arasında Alpullu Minibüsleri Kooparatif Başkanlığı , ardından 30 Kasım 2013 tarihine kadar Babaeski Şoförler ve Otomobilciler Başkanlığında görev yapmıştır. 2014 yerel seçimlerde Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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