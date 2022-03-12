Sait Genay: Şöhreti sevmiyorum

"Şöhreti sevmiyorum" 0:00 / 0:00

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Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar" adlı programında oyuncu Sait Genay'ı ağırladı. Samimi açıklamalarda bulunan Genay, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda Gazanfer Özcan'dan çok şey öğrendiğini belirten Sait Genay, "Gazanfer ağabey ayaklı konservatuvardı. Ben sahne üzerinde nasıl durulması gerektiğini ondan öğrendim." dedi.

"DİZİLER ÇOK UZUN"

Kariyerinde yüze yakın dizide ve birçok sinema filminde rol alan Genay, dizilerin çok uzun olduğunu ve en fazla 26 bölüm olup, bitmesi gerektiğini dile getirdi.

Sait Genay, "Sinema, tiyatrodan sonra geliyor. Dizi daha sonra geliyor. Bu ülkede tiyatroya çok önem veriliyor mu, verilmiyor mu, seyirci ne kadar önem veriyor, ne kadar ilgi gösteriyor bende soru işareti... Ama sinemadan ziyade diziler, çok fazla seyircinin önünde. Çok dikkat ettim; seyredenler konuya hakim değiller. 'Söylenen laflar nedendi, ne oluyor, neden söyledi? 'diye değil, 'Görüyor musun üstündeki kıyafeti bak şeyden almış, bende de var...' diye. Orada bir şey anlatılıyor oysa ki... Bunu takip etmiyorlar." ifadelerini kullandı.

"BEN ŞÖHRETİ SEVMİYORUM"

"Sanatçı çok zor olunuyor da şöhret çok kolay oluyor." diyen ünlü oyuncu, herkesin sanatçı olamayacağını da sözlerini ekledi. Genay, konuyla alakalı, "Şöhret olmak problem değil ama sanatçı olmak çok zor. Herkes olamaz. Gençleri görüyorum. Şöhreti ben sevmiyorum. Tanınmak güzel. Tanınmayı kabul ediyorum ama ben işte, 'Çok güzel oynadınız, niye öyle oynadınız?' desinler. O kabulüm ama şöhret ulaşılamaz gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.