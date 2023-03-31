1 Nisan şakasının kültür tarihçilerine sunduğu bilmece, ona ayrıntılı göndermelerin (ve merakın) ancak on sekizinci yüzyılda ortaya çıkmaya başlamasıdır. Ancak o zamanlar, gelenek tüm kuzey Avrupa'da zaten iyi bir şekilde yerleşmişti ve çok eski bir tarih olarak kabul ediliyordu. Gelenek, yazılı kayıtlarda daha fazla yoruma yol açmadan bu kadar çok farklı Avrupa kültürü tarafından nasıl benimsendiği ise günümüzde hala merak konusu olmaya devam ediyor Peki, 1 Nisan şakası yapma geleneği nereden geliyor?