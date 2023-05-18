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Haberler Gündem Sakarya'da bu alanlarda suya girmek yasaklandı!
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Sakarya Valiliği duyurdu! Bu alanlarda suya girmek yasaklandı

Sakarya'da sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi için Sakarya Valiliği tarafından kararlar alındı. Özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen baraj/gölet gölü, sulama kanalı ve akarsular gibi tehlike oluşturan alanlar yasaklandı. Yasağa uymayan 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak

Sakarya'da bu alanlarda suya girmek yasaklandı!
İHA

Sakarya'da sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi için Sakarya Valiliği'nden yasak geldi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu detaylar yer aldı:

"İlimiz sınırları içerisinde gerek yaz günlerinde serinlemek gerekse yıl boyunca diğer sebeplerle sulama kanalı, baraj, her türlü gölet ve akarsulara girilmesi sebebiyle yaşanabilecek boğulma vakalarını önlemektir.

İl sınırlarımız içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma maksadıyla inşa edilen tesislerde ve akarsularda suya girmenin yasaklanmasına;

il sınırları içerisinde yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına;

il sınırları içerisinde yer alan; baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına;

İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla baraj/gölet gölü, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ya da taşkından korunma tesisleri ve akarsularda suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına;

idari yaptırım cezalarının Kolluk Kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;

bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır."

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