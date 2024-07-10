Sakarya'da denize giriş yasağı
Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
Kentte yaz başından bu yana olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler sık sık yasaklanmak durumunda kaldı.
Uzmanlar yasaklara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. İyi yüzücülerin dahi boğulma tehlikesi olduğunun altını çizen uzmanlar vatandaşların uyarıları dikkaye alması gerektiğini önemle vurguluyor.