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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da denize giriş yasağı | Son dakika haberleri

        Sakarya'da denize giriş yasağı

        Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:57
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        Karadeniz'e kıyısı olan Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

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        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girişler yasaklandı.

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        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.

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        Kentte yaz başından bu yana olumsuz hava şartları ve rip akıntısı nedeniyle denize girişler sık sık yasaklanmak durumunda kaldı.

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        Uzmanlar yasaklara uyulması konusunda vatandaşları uyarıyor. İyi yüzücülerin dahi boğulma tehlikesi olduğunun altını çizen uzmanlar vatandaşların uyarıları dikkaye alması gerektiğini önemle vurguluyor.

        #sakarya
        #deniz yasağı
        #karadeniz
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