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        Haberler Gündem Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 19:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 19:32
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda Y.C. (44) ve B.Y'yi (39) gözaltına aldı.

        Şüphelilerin üst ve ev aramalarında 1,715 gram kubar esrar, 1,389 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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