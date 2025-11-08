Sakarya'da olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde yaşandı. A.T. (12), babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken kız kardeşler E.A. (2) ve ablası N.A'ya (6) çarptı.

2 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

AA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle kardeşler yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINDA

Abla N.A. ise buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü.