Sürücü 12 yaşında! İki çocuğu ezdi biri öldü!
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki A.T. isimli çocuğun kullandığı, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü, 6 yaşındaki ablası yaralandı. A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü
Sakarya'da olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde yaşandı. A.T. (12), babasına ait tarım aracıyla köy içerisinde seyrederken kız kardeşler E.A. (2) ve ablası N.A'ya (6) çarptı.
2 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
AA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle kardeşler yaralandı, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki çocuk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÇOCUĞUN BABASI GÖZALTINDA
Abla N.A. ise buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.T'nin babası jandarma karakoluna götürüldü.