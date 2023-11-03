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        Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 03.11.2023 - 23:00
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        Sakaryaspor - Şanlıurfaspor: 1-1
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        STAT:YeniSakarya Atatürk

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Gökmen Baltacı, Emre Doğu

        SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu- Oğuz Yıldırım, İsaac Donkor, Erdi Dikmen, Bülent Cevahir (Dk. 54 Bülent Uzun), Rotman, Roshi (Dk. 46 Burak Süleyman), Sinan Kurt, Cem Akpınar (Dk. 67 Mikail Okyar), Del Valle(Dk. 67 Rashad Muhammed), Kassongo(Dk. 82 Ali Ülgen)

        ŞANLIURFASPOR: Erzhan Tokotaev- Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Ndiaye, Urie-Michel Mboula, Barış Gök, Abdullah Aydın, Donsah (Dk. 61 Barış Ekincier), Nshimirimana (Dk. 45+4 Adem Eren Kabak), Mert Çapar (Dk. 71 Enver Cenk Şahin), Alhassan Toure

        GOLLER: Dk. 54 Burak Süleyman (Sakaryaspor)- Dk. 87 Barış Ekincier(Şanlıufaspor)

        SARI KARTLAR: Murat Akpınar,  Rotman, Mikail Okyar (Sakaryaspor)- Mert Çapar, Barış Gök, Semih Karadeniz, Barış Ekincier, Mboula (Şanlıurfaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 86 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

        1´inci Lig'in 11'inci hafta maçında Sakaryaspor, kendi sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

        14´üncü dakikada ceza sahası içindeki Kassongo, aşırtma vuruş ile kaleyi düşündü. Ancak top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.

        22´nci dakikada Kasongo´nun savunmaya yaptığı baskı sonucu, Şanlıurfaspor top kaybı yaptı. Kasongo fırsatı değerlendirip yakın mesafeden topu ağlara gönderdi, fakat ağlara giden top ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

        43´üncü dakikada Roshi´nin orta mesafeden vurduğu sert şurt, kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 

        54´üncü dakikada Sakaryaspor öne geçti. Burak Süleyman'ın ceza sahasının sol köşesinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

        87´nci dakikada Şanlıurfaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Burak Ekincier, fileleri havalandırdı:1-1.

        Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-11-03 22:55:06

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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