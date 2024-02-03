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        Dansöz sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

        SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur´u (30), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Ümit Demirtaş (40), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:30
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        Dansöz sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur´u (30), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Ümit Demirtaş (40), tutuklandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda Timur´un evine giden 2 çocuk babası Ümit Demirtaş, genç kadından işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Demirtaş, sevgilisi Sevda Timur´u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Demirtaş, polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

        Ümit Demirtaş´ın ifadesinde, Sakarya´daki bir otomotiv firmasında çalışırken Sevda Timur ile tanışıp sevgili olduklarını, sonrasında eşinden ve işinden ayrıldığını, olay günü de işten ayrılmasını istediği Timur ile aralarından tartışma çıktığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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