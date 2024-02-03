20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakaları sürüyor

Sporcular; 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kiloda mindere çıkarak, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Sakarya'da düzenlenen Hakkı Başar 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

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