Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alemdar, Sakarya Barosu'nu ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Barosu'nu ziyaret etti.

Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız tarafından karşılanan Alemdar'a ziyarette, AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve partililer eşlik etti.

Alemdar, yaptığı konuşmada, kentin yarınlarına, milletin umutlarına çare olmak istediklerini belirterek,"Önce birlikteliği sağlamak istiyoruz. Herkesin fikirlerini, hayallerini konuşacağı bir Sakarya hedefliyoruz. Sonrasında ortak akılla hangisi en hayırlısı ise onu yapacağız. İstişare temelli hizmet anlayışımız olacak. İnşallah şehrimizdeki tüm dinamiklerimizle, sıkı bir iletişim halinde olarak hizmet anlayışımızı geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Alemdar, şöyle konuştu:

"Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini yerel paydaşlar olarak sonuna kadar destekleyeceğiz. Bu noktada Sakarya Baromuz da bizler için kıymetlidir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz ziyaretin de bizleri her daim ortak bir paydada buluşturması dileğiyle, nazik misafirperverliğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Yıldız da herkesin bakış açısı ve yönetim anlayışının farklı olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Yusuf Başkan'ın bakış açısının da şehrimize yakışacağını düşünüyorum." dedi.