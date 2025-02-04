Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasına devam edildi

Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki yasa dışı dinleme davasında, eski Sakarya Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu 10'u eski emniyet mensubu, 3'ü firari 11 sanığın yargılanması sürdü.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.Y. G.A. M.D. E.Ö. Z.T. M.I. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan bazı sanık avukatları, tevsii tahkikat (soruşturmanın genişletilmesi) talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle talebin reddini istedi.

Ara karar kuran mahkeme heyeti, dosyaya katkı sağlamayacağından sanık avukatlarının talebinin reddine karar verdi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada sunduğu mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen sanıklar, önceki ve yazılı savunmalarını tekrar ettiklerini, suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini, heyet aksi kanaatte ise lehe olan hususların uygulanmasını talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılması talebinde bulundu.

Heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına ve hükmün açıklanması için dosyanın incelemeye alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri firari Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile firari eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "iftira", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak" suçlarından cezalandırılması isteniyor.